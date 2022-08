Drzna napoved Elona Muska: je Teslin cilj realen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je serijsko proizvodnjo začela leta 2008. Takrat le z roadsterjem, ki se mu je pred desetimi leti pridružil prvi model S. Velikoserijska sta postala šele modela 3 in Y, ki sta tudi veliko cenejša od obeh večjih modelov S in X.

Tesla je tako pred kratkim presegla mejo dveh milijonov izdelanih avtomobilov v tovarni v Fremontu, zdaj pa so presegli mejo treh milijonov izdelanih električnih avtomobilov. Pred desetimi leti je izkupiček Tesle znašal komaj tri tisoč avtomobilov.

Lahko prihodnje leto prehitijo toyoto corollo?

V zadnjih letih Tesla ni imela toliko težav z dobavo različnih sestavnih delov - zloglasne polprevodnike so začeli izdelovati kar sami -, zato pa je njihova omejitev majhno število tovarn. Nadaljnja rast je povezana prav z novimi tovarnami, kakršno so letos odprli pri Berlinu v Nemčiji.

Elon Musk je napovedal, da lahko Teslin model Y že letos postane najuspešnejši avtomobil na svetu po ustvarjenih prihodkih, prihodnje leto pa bi lahko postal najbolje prodajani avtomobil. Trenutno je na svetovnem vrhu toyota corolla, ki jih letno izdelajo okrog 1,1 milijona.

Rast proizvodnje Teslinih avtomobilov Foto: Tesla

Do konca leta do proizvodne kapacitete milijon modelov Y letno

Pri Tesli trenutno še ne razkrivajo prodajnih podatkov ločeno za modela 3 in Y. Drugi naj bi prehitel limuzino, skupno pa jih izdelajo (in prodajo) okrog 300 tisoč v vsakem četrtletju. Na letni ravni je to okrog 1,2 milijona avtomobilov.

Konec letošnjega leta naj bi imela Tesla v svojih tovarnah proizvodne kapacitete za izdelavo milijon modelov Y. V tovarni v Berlinu na primer izdelujejo le ta avtomobil. Trenutno so v pogonu še tovarne v Fremontu, Šanghaju in Teksasu, ki proizvodno še niso optimalno izkoriščene.

Musk je leta 2016 pravilno napovedal, da bo letno povpraševanje po modelu Y znašalo od 500 tisoč do milijon avtomobilov. Ali bo model Y, čeprav s svojo ceno nikakor ni "ljudski" avtomobil, res postal najuspešnejši model na svetu, bo pokazal čas.