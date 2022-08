Tesla s 1.020 "konji": znane cene, prva kmalu proti Sloveniji

Po več kot letu dni od predstavitve čez lužo bo v Slovenijo zapeljal Teslin model S plaid, avtomobil z najhitrejšimi pospeški med vsemi serijsko proizvedenimi vozili. To različico avtomobila poganjajo trije elektromotorji z rotorji, prevlečenimi s karbonskimi vlakni. Končna moč se ustavi pri 1.020 "konjih", avto pospeši do "stotice" v 2,1 sekunde in doseže maksimalno hitrost 322 kilometrov na uro. Cena za teslo S plaid se v Sloveniji začne pri 141 tisoč evrih in že so dobili prvo naročilo. Avto bo pri nas decembra.

Da so pri Tesli lahko izdelali avto s takšnimi zmogljivostmi, v svoj največji model S niso le namestili močnejših elektromotorjev. Za hlajenje treh elektromotorjev skrbi dvojna količina hladilnikov, zato je možno večkratno zaporedno pospeševanje. Norim obljubam sledi končna hitrost 322 km/h z ustreznim kompletom platišč in pnevmatik, ki so drugačne kot pri običajnih različicah.

Še vedno 600-kilometrski domet

Kot navajajo pri Tesli, je domet najzmogljivejše tesle okroglih 600 kilometrov. K temu pripomoreta zajetnejši baterijski sklop in rekordno nizek 0,208 Cd koeficient zračnega upora. Teslini inženirji so naredili korak naprej tudi na področju polnjenja, ob polnjenju na ultrahitri polnilnici se v 15 minutah domet poveča za 300 kilometrov.

Ob prenovi modela S je Tesla v notranjosti pripravila pomembno novost. Poleg novega zaslona na dotik so odrezali zgornji del volana in že ob sami predstavitvi modela poskrbeli za precej razburjenja. Z vidika zakonodaje tak volan ni sporen, vendar so bili do zdaj čez lužo vsi modeli plaid na voljo le z običajnim volanom.

Foto: Tesla

Foto: Tesla