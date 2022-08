Deset najuspešnejših letos, za prvega vsaj 67 tisočakov

Med desetimi najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v Evropi le eden stane manj kot 30 tisoč evrov, za prodajno najuspešnejšo teslo model Y je treba odšteti vsaj 67 tisočakov. Na prodajne številke in tudi izhodiščne cene vplivajo tudi proizvodne težave, ki močno omejujejo ponudbo. Električni avtomobili so v Evropi v prvem polletju vseeno dosegli dobrih 11 odstotkov tržnega deleža.

Čeprav je v mesecu juniju po dveh letih na mesečni ravni prišel padec prodaje, na avtomobilskem trgu še vedno lahko govorimo o trendu rasti prodaje električnih avtomobilov. V prvi polovici letošnjega leta so v Evropski uniji prodali 633 tisoč novih električnih avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Lani v enakem obdobju je prodaja znašala 485 tisoč vozil, tako da je zrasla za 31 odstotkov. Tržni delež na evropskem trgu je bil 11,4-odstoten, kar je bilo skoraj štiri odstotne točke več kot v prvem polletju lani.

Na prodajo neposredno vplivajo težave z dobavami, s katerimi se proizvajalci različno soočajo. Tesla je imela v prvih šestih mesecih le malenkostno boljšo prodajo kot lani, njihov tržni delež se je z 13,7 celo znižal na 13,3 odstotne točke. Njihova osrednja avtomobila sta še vedno zanesljivo najbolje prodajana posamezna električna avtomobila v Evropi. Presenetljivo zaseda tretje mesto električni fiat 500e.

Cenovno dostopnejših električnih avtomobilov je na trgu malo, v prvi deseterici najuspešnejših je le dacia spring. Foto: Gašper Pirman

Na robu deseterice med posameznimi avtomobili je dacia spring, ki ga lahko edinega med najuspešnejšimi označimo za cenovno dostopen električni avtomobil. Spring ima svoje številne omejitve, primerno opremljen brez subvencije stane dobrih 20 tisočakov. Treba je sicer poudariti, da je maloprodajna cena le del lastniških stroškov in da je ob upoštevanju teh cenovna razlika v primerjavi s klasičnimi avtomobili veliko ugodnejša.

Na drugi strani je treba za najuspešnejši električni avtomobil v Evropi, torej teslo model Y, v Sloveniji odšteti vsaj 67 tisoč evrov, za tretjeuvrščenega fiata 500e pa 31 tisočakov.

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi (1. polletje 2022):

prodaja v 2022 primerjava z 2021 izhodiščna cena v Sloveniji (1.8.2022) Tesla Model Y 44.472 nov model 66.990 EUR Tesla Model 3 39.896 -40% 52.990 EUR Fiat 500e 32.777 70% 31.390 EUR Peugeot e-208 22.899 13% 35.920 EUR VW ID.4 22.619 -6% 48.683 EUR Kia Niro 22.534 8% ni podatka Škoda Enyaq 21.492 53% 46.375 EUR Renault Zoe 20.903 -32% 37.990 EUR Hyundai Kona 19.954 -9% 36.880 EUR Dacia Spring 19.687 571% 19.590 EUR

vir: JATO Dynamics, ceniki uvoznikov

Fiat 500e je bil v prvem polletju tretji najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Zaradi omejene ponudbe je tudi izhodiščna cena Volkswagnovega ID.4 trenutno zelo visoka. Foto: Gregor Pavšič

Med avtomobilskimi koncerni in skupinami je pričakovano najuspešnejši Volkswagen, ki ima na trgu električnih vozil letos 20-odstotni tržni delež. Prav pri Volkswagnu imajo resne težave s proizvodnjo in med vodilnimi je le en model osrednje znamke Volkswagen. Lanski tržni delež je namreč v tem obdobju presegal 25 odstotkov. Omejena proizvodnja tudi vpliva na izhodiščne cene, saj je ID.4 trenutno na voljo le z višjimi paketi opreme.

Med proizvajalci je skupno pred Teslo tudi Stellantis in to predvsem po zaslugi fiata 500e in peugeota e-208. Med hitreje rastočimi znamkami sta tudi Hyundai in Kia, prav tako tudi nemški BMW. Bavarci so uspeli tržni delež povečati za skoraj tri odstotne točke.