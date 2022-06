Drugačna mercedesa: v Slovenijo pripeljala Lešnikova izdelka #video

Na prvo žogo bi lahko rekli, da je EQS električna različica predsedniškega razreda S. A čeprav je primerjava na prvi pogled smiselna, gre pri EQS za oblikovno in tehnološko nadgradnjo najprestižnejšega mercedesa. EQS je 5,2 metra dolga limuzina z velikanskim baterijskim paketom (90,6 ali 107,8 kilovatne ure), v notranjosti ima tri zaslone, ki so pospravljeni pod velikim, ukrivljenim varnostnim steklom in se pohvali s tako napredno umetno pametjo, da bi lahko postal član elitnega kluba Mensa. Za vrh električne ponudbe pri Mercedes-Benzu bo treba pripraviti vsaj 105 tisoč evrov (različica EQS 350). "Večini ni všeč, ni problema. Ni treba narediti nečesa po okusu vsakega," pa je njegovo zunanjo podobo ob lansiranju modela EQS na slovenskem trgu komentiral Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu.

Da ne gre za običajen model, priča že sama dolžina predstavitve, ki so jo pripravili pri uvozniku. Kar 47 strani dolg predstavitveni dokument zaobjema le najnujnejše informacije in novosti. Če bi želeli spoznati vsako malenkost, ki jo EQS prinaša, bi bila ta Powerpointova predstavitev zlahka še enkrat bolj obsežna. To je po eni strani potrdil tudi Robert Lešnik (pogovor z njim objavimo v prihodnjih dneh). Samo o zunanjem dizajnu je z nami govoril več kot uro, če bi imeli več časa, pa bi se lahko o vseh najmanjših podrobnostih, ki naredijo ta avto najbolj aerodinamičen serijski avto na svetu s koeficientom zračnega upora 0.20, govorili več ur.

Oblikovna revolucija

"Pred nami je desetletje sprememb. Tako velikih sprememb dizajna še ni bilo," je nenavadno zunanjo podobo komentiral Lešnik. "Ni treba narediti nečesa po okusu vsakega. Večini ne bo všeč, ni problema, ker je večini všeč 'mainstream' in to EQS vsekakor ni. Ni nam treba zadeti vsakega okusa," je še dodal Lešnik in nas z odgovorom prehitel, še preden nam je uspelo zastaviti vprašanje, zakaj je EQS oblikovno tako drugačen kot razred S. Gre za petvratno limuzino, s kupejevsko bočno linijo, ki jo zaznamuje izrazita polkrožna streha. Nos je kratek, zadek se spušča strmo proti zadnjim žarometom. Niti malo ne gre za sramežljiv avtomobil. Poglede srkajo že sama vrata s serijskimi skritimi kljukami, ki se znajo zapreti sama (ko voznik sede za volan in stopi na stopalko za zavoro). Za upravljanje vozila in nadzor njegove okolice skrbi do 350 različnih senzorjev, prav vsi pa so skoraj nevidno skriti v samo karoserijo avtomobila.

EQS je ob razredu S najbolj prestižen mercedes na naših tleh. Foto: Gašper Pirman

Potrebe po hlajenju motorja ni, a maska ostaja prepoznaven oblikovalski element električnih vozil. Za njo se skriva cela vrsta senzorjev in radar, ki pripomore k izboljšanim varnostnim funkcijam. Foto: Gašper Pirman

Vrata se odpirajo kar samodejno



EQS je lahko opremljen tudi z avtomatskimi komfortnimi vrati spredaj in zadaj. Ko se voznik približa avtomobilu, se vse štiri vratne kljuke izvlečejo. Ko pride avtu še nekoliko bližje, pa se samodejno odprejo tudi voznikova vrata. Voznikova vrata se bodo samodejno tudi zaprla s pritiskom na stopalko za zavoro. S pomočjo MBUX lahko voznik odpira in zapira tudi preostala vrata, npr. ko otroke pripelje pred šolo oziroma jih pobere pri različnih popoldanskih aktivnostih. Pri samodejnem odpiranju in zapiranju vrat sodelujejo tudi parkirni senzorji in njihova integracija v opcijski asistent za mrtvi kot, kar doprinese še dodatno stopnjo varnosti.

Mercedesov "all-in"

Če ostajate rezervirani glede njegove zunanje podobe, zagotovo ostane vsak odprtih ust, ko mu pogled obstane na armaturni plošči. Težko je opisati z besedami, kako ogromen je sestav treh zaslonov in kako zelo impresivno deluje celotna stvar v živo.

Tako imenovani hiperzaslon združuje tri enote, in sicer voznikov zaslon (12,3 palca), osrednji zaslon OLED (17,7 palca) in dodatni zaslon pred sovoznikom (12,3 palca). Celotni ukrivljeni zaslon je širok kar 1,41 metra in se med obema stebričkoma A razprostira prek celotne širine armaturne plošče. Veliko varnostno steklo, ki prekriva MBUX Hyperscreen, kot je njegovo uradno ime, je ukrivljeno v tridimenzionalnem procesu oblikovanja pri temperaturah okoli 650 °C. Seveda, vse to ni možno vgraditi v sklopu serijske opreme, za hiperzaslon bo treba pri vseh različicah (razen pri 350, kjer ga ni mogoče dokupiti) plačati 10.500 evrov.

Kdo je pravzaprav kupec takšnega stroja?

Čeprav bo razred S še vedno držal primat prodajnega kralja med najdražjimi, je prihodnost pred EQS svetla. Ne le zaradi napovedane prepovedi prodaje avtov z motorji na notranje zgorevanje, temveč tudi zaradi vse bolj ozaveščenih kupcev, ki cenijo ugled znamke in najnovejše tehnološke rešitve. Zaradi samega električnega pogona bodo kupci posledično mlajši kot pri razredu S, v Evropi bo povprečna starost kupca 46 let, v ZDA 56 let in na Kitajskem le 38 let.

V notranjosti je nemogoče spregledati hiperzaslon s tremi ekrani, a je slednja kombinacija ekranov na voljo za doplačilo. Foto: Gašper Pirman

Fizičnih stikal skoraj ni več. Poleg volanskega obroča jih je mogoče zaslediti le ob naslonjalu za roke, kjer so nameščena najnujnejša. Foto: Gašper Pirman

V nekaterih državah se bo vozil sam, v Sloveniji še ne



Novi EQS je opremljen z enakimi asistenčnimi sistemi kot razred S. Tako kot razred S bo tudi EQS na voljo, tam, kjer zakonodaja to dovoljuje, tudi s paketom za samodejno vožnjo stopnje 3, drive pilot. Slednji si pri svojem delu pomaga s paketom senzorjev voznih asistentov LiDAR, dodatno kamero na zadnjem steklu in mikrofoni, ki "poslušajo" morebitne zvoke vozil na nujni vožnji.

EQS v številkah

Sprva nekaj manj pomembnih, a še vedno zanimivih dejstev. Svetlobni trak aktivne ambientalne osvetlitve je sestavljen iz okoli 190 LED-diod, ki so postavljene nad okrasnimi elementi na armaturni plošči, na vratih in v zadnjem delu potniške kabine. Slika opcijskega projekcijskega zaslona z razširjeno resničnostjo se projicira na površino virtualnega zaslona z diagonalo 77 palcev. Pri Mercedesu nudijo 10 let garancije na baterijo oziroma do 250 tisoč prevoženih kilometrov, kar pač pride prej.

V Sloveniji je na voljo pet različno močnih izvedenk. Osnovni EQS 350 kot edini ponuja manjšo baterijo z zmogljivostjo 90,6 kilovatne ure in najšibkejši elektromotor z 215 kilovati. Gre za različico z najkrajšim dosegom, a tudi tukaj govorimo o 640-kilometrskem dosegu. Največ povpraševanja bo po različici EQS 450+, ki skupaj z večjo baterijo s 107,8 kilovatne ure prinaša tudi največji doseg med vsemi izvedenkami – 759 kilometrov. Poganja jo 245 kilovatov močan elektromotor, na voljo pa je tudi štirikolesni pogon, ki dvigne sistemsko moč za 20 kilovatov, a zmanjša doseg po WLTP za 74 kilometrov. Na voljo sta še EQS 500 in EQS 580. Pri obeh je vgrajen štirikolesni pogon, doseg se giblje malenkost nad 680 kilometri in gre za cenovno najdražji izvedenki.

Na domačem wallboxu se bo polnil celo noč

Zaradi vgrajene velikanske baterije bo polnjenje potekalo dlje časa. K sreči je na voljo (opcijsko) 22-kilovatno polnjenje, kar bo znatno pospešilo polnjenje na javnih polnilnicah (pet ur). Na domačem wallboxu, kjer je načeloma hitrost polnjenja z okoli 11 kilovati, se bo baterija napolnila v desetih urah. 400-voltna električna arhitektura sicer ne omogoča tako hitrega polnjenja, kot je mogoče pri taycanu ali audiju GT e-tron, a bo na ultra hitri polnilnici moč polnjenja dosegala 200 kilovatov. Po podatkih tovarne se bo s takšno močjo polnjenja baterija od 20 do 80 odstotkov napolnila v pol ure. Še en pomemben podatek, baterija se bo ob pomoči navigacije primerno ogrela, da bo hitrost polnjenja takoj lahko skočila na najvišjo moč. Prav tako ne bo potreb po aplikacijah ali različnih karticah, saj EQS omogoča komunikacijo preko polnilnega kabla, za t. i. uporabniški sistem priključi in polni.

Foto: Gašper Pirman

Kljuke se skrijejo samodejno in so serijske na vsaki izvedenki. Foto: Gašper Pirman

V senci EQS še en pomemben električni mercedes

EQB v dolžino meri 4.684 milimetrov, a ima kljub temu možnost dodatnih dveh sedežev v tretji vrsti. Serijsko je opremljen s petimi sedeži. Dodatni par sedežev je namreč namenjen prevozu otrok, udobno bosta na njih sedela potnika z višino do 1,65 metra. Prtljažni prostor ob izbiri petih sedežev meri 495 litra oziroma 465 litrov ob nakupu izvedenke s sedmimi sedeži. Še vedno ostaja pomemben adut 19 centimetrov vzdolžno pomična zadnja klop. Zaradi same višine avtomobila so lahko ohranili prostornost potniške kabine v primerjavi z običajnim modelom, kar bo razveselilo predvsem družinske uporanbike.

Slovenskim kupcem bo pri EQB na voljo tri različno močne izvedenke, a bo pri vseh baterijski paket enak (66,5 kilovatne ure). Pri osnovni različici EQB 250 je na sprednji osi nameščen sinhronski elektromotor, brezstopenjski samodejni menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem in diferencialom, hladilni sistem in visokonapetostna elektronika. Hladilni sistem in visokonapetostna elektronika tvorita integrirano, kompaktno enoto (eATS). Pri modelih EQB 300 4matic in EQB 350 4maticpa je, poleg omenjenega, na zadnji osi nameščena dodatna eATS in sinhron elektromotor. Za razliko od EQA 250 imata obe 4matic različici na prednji osi nameščen asinhronski elektromotor. Moč se giblje od 140 do 215 kilovatov, doseg pa znaša 475 kilometrov pri EQB 250 in 422 pri preostalih dveh različicah.

Kot so potrdili pri uvozniku Autocommerce želijo v letošnjem letu prodati 15 EQB-jev, drugo leto pa vsaj 40. Cene za ta sedemsedežni električni SUV se pri nas pričnejo pri 58 tisoč evrih.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman