Drama v ZDA: s potniškega letala padali deli motorja #video

Kmalu po vzletu iz Denverja je posadka boeinga 777, na katerem je bilo 231 potnikov, kontroli zračnega prometa javila klic v sili. Skozi okna na desni strani letala so lahko potniki videli razpadajoč motor, ki so ga zajeli ognjeni zublji in je zato začel razpadati.

Letalo je bilo namenjeno proti Honoluluju na Havajih, po razglasitvi klica v sili pa je obrnilo in zasilno pristalo nazaj v Denverju.

Med vračanjem so deli letala padli na obrobje ameriškega mesta z okrog 727 tisoč prebivalcev.

Letalo je bilo v zraku okrog 40 minut, nato pa je tudi brez enega motorja varno pristalo. Potniki so bili nepoškodovani.

Vpleteni boeing 777-200 so sicer izdelali že davnega leta 1995 in je spadal celo med testna letala tega tipa. Tako je to tudi eno najstarejših letal serije 777, ki jih danes še uporabljajo. Starost letala sicer nima povezave z okvaro, saj morajo lastniki letal ključne dele redno vzdrževati in tudi zamenjati.

Foto: Broomfield Police

—NEW PHOTOS—



A United Airlines 777 was circling the metro area dropping debris as it prepared for an emergency landing in #Denver.



We’re told this was a 777 headed to Hawaii. Unconfirmed.



Pic here from Bennett, 8mi south of I-70



Pic Credit: Cindy @CBSDenver https://t.co/lU7rDv5cVA pic.twitter.com/CUWWX2mwlF — Dillon Thomas (@DillonMThomas) February 20, 2021

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021