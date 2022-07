Drag, a mamljiv hobi: "Med tednom delamo, konec tedna pa …" #video

Okusiti zmagovalni šampanjec ali pa se zapeljati skozi špalir navijačev, ki avtomobile pričakajo z gorečimi baklami - to sta lahko poleg čara hitrosti, lova za sekundami in druženja z enako mislečimi dva magneta, zaradi katerih se mladi navdušijo nad avtomobilskim športom. Ta ponuja veliko adrenalina in lekcij, a ob tem stane veliko denarja in pogosto take želje postanejo pravi družinski projekti.

Foto: Gregor Pavšič Avtomobilski šport spada med najdražje, zato je pogosto že prvi korak do dirkalnega avtomobila eden najtežjih. Svetovna prvaka kot sta Sebastien Loeb in Sebastien Ogier sta se uveljavila prek izborov mladih talentov, Andrej Jereb je nekoč delal v avtopralnici in varčeval za prvi dirkalnik, zdajšnji državni prvak Rok Turk pa je s privarčevano žepnino namesto osebnega avtomobila raje najel prvi dirkalnik.

To je le nekaj primerov uspešnih avtomobilskih športnikov, ki so si prvič dirkalni kombinezon oblekli predvsem zaradi velike želje in odločenosti. Vsak prvak je nekoč začel kot novinec brez pravih izkušenj.

Foto: Gregor Pavšič

Približno tretjina dobitnikov točk v letošnjem državnem prvenstvu spada v mladinsko kategorijo. V reliju najbolj izstopa Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki pri 18 letih vodi v Diviziji 2 državnega prvenstva (dvokolesno gnani dirkalniki). V njegovem razredu je letos hiter tudi Nik Prunk (peugeot 208 rally4), v Diviziji 1 pa prevladuje Martin Čendak (opel adam cup). Škulj je poleti uspešno nastopil tudi na reliju v Avstriji, Čendaka septembra čaka prvi reli na Češkem.

Odlična je tudi generacija mladih na gorskih dirkah. Tam je letos razred zase Anže Dovjak (peugeot 208 rally4), nekdanji smučar in kartist, ki z avtomobilom dirka šele slabo leto. Dovjak je letos dobil vse tri gorske dirke v mladinski kategoriji, obeta pa se mu tudi naslov državnega prvaka v razredu 5a. Njegov glavni tekmec je Mark Žgavec (citroen DS3 R3T), lanski mladinski prvak, v Diviziji 1 pa se bo za naslov državnega prvaka potegoval Nejc Trček (MG ZR 105).

Foto: NoStint Media

Foto: Gregor Pavšič

Izjemna generacija nekdanjih kartistov

Na krožnih dirkah je bil lani državni prvak v pokalu Twingo 17-letni Nik Štefančič, ki bo letos kot polnoleten poskušal ubraniti naslov. V pokalnih twingih, ki veljajo za daleč najcenejšo vstopno točko v svet avtomobilskega športa, vozi še veliko mladih fantov in tudi deklet.

Pri tem je zanimivo to, da so omenjeni Škulj, Prunk, Dovjak in Štefančič nekdanji sotekmovalci iz kartinga in očitno del dirkaško zelo plodne generacije.

Na tisoče kilometrov z družinskimi kombiji

"Med tednom delamo, konec tedna pa dirkamo. Zato smo tudi kot družina veliko skupaj, kar nas zelo povezuje," pravi Mojca Škulj, mama 18-letnega relista Škulja. Njihov domači kombi, ki so ga pred petimi leti predelali za tekmovanja v kartingu po vsej Evropi, ima za seboj na tisoče kilometrov in zanimivih zgodb. Podobnih primerov je veliko. Tudi Prunkova mama je bila nekoč sovoznica v reliju, enako je Štefančičev prvi podpornik v boksih njegov oče Rajko.

"V avtomobilskem športu se je v nekaj deset letih res veliko spremenilo, a še vedno je ključna predvsem želja mladega dirkača. Imeti jo mora sam in za uspeh zelo trdo delati. Žal je avtomobilski šport povezan s finančnimi sredstvi in to je pogosto težava. Vsaj v reliju je dobro, da mladi voznik čim hitreje odpelje čim več dirk v tujini. Izkušnje veliko štejejo," razmišlja Miran Kacin, dolgoletni sovoznik in večkratni državni prvak v reliju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: osebni arhiv

Če je pokalni twingo danes relativno poceni (dirkaški konec tedna z dvema dirkama z vsemi stroški stane okrog dva tisoč evrov), je finančno veliko zahtevnejši preskok v višje kategorije. To velja že znotraj državnega prvenstva, stroški pa nato eksponentno naraščajo na mednarodni ravni. Za kakovostne programe v evropskem ali svetovnem prvenstvu je potrebnih že več milijonov evrov.

Kaj lahko stori mednarodna avtomobilistična zveza (FIA)? Ko jo je lani prevzel novi predsednik Mohammed Ben Sulayem, je napovedal tudi zniževanje stroškov. FIA je letos pripravila izbor mladega voznika Rally Star, na katerem se je med končne finaliste presenetljivo uvrstil Koprčan Martin Čendak. Toda brez vsaj nekoliko nižjih stroškov bo tudi FIA težko dobila širšo bazo mladih tekmovalcev.

"Za zdaj so najbolj konkretni ukrepi napovedani v avtokrosu. Prihaja tako imenovani regionalni cross kart, ki bo za otroke stal pet tisoč evrov. Nato sledi srednja različica za okrog deset tisoč in nato še najvišja za 18 tisoč evrov. FIA napoveduje znižanje stroškov v nekaterih razredih v reliju. V najnižjem Rally5 naj bi se stroški znižali za od 30 do 40 odstotkov," napoveduje Rado Raspet, predsednik slovenske zveze AŠ2005, ki je tudi član "upravnega" odbora WMSC pri FII.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

David Rotar je bil že blizu čakalnici za formulo ena

Žal trenutna izhodišča niso najboljša. Slovenija ostaja edina država v Evropski uniji brez lastnega dirkališča. Tudi za avtokros imamo le en poligon, pa še ta je pri Moravčah bolj začasne narave. Prav tako karting v Sloveniji spada še pod zvezo AMZS in ne kot preostale športne panoge pod AŠ2005. Glede na pomanjkanje objektov je zelo dobra številčnost tekmovalcev v vseh kategorijah, ki bi jo zavidale tudi avtomobilsko veliko bolj razvite in predvsem večje države. Danes med avtošportno zelo razvite države spada Estonija, ki je geografsko še manjša od Slovenije.

Pred več kot desetletjem se slovensko gospodarstvo ni zganilo, ko bi se moral v čakalnico za formulo ena uvrstiti David Rotar. Dirkač, ki si je v kartingu delil zmagovalne stopničke s poznejšimi vozniki v kraljici avtomobilizma (Nico Hulkenberg, Sebastien Buemi …), je imel možnost zelo visokih ambicij.

Foto: International Rally Cup

Slovensko okolje je pozno - čeprav bolje pozno kot nikoli - odkrilo velik talent Boštjana Avblja. Prek izbora Racestar si je prislužil prvi dve dirki v pokalu Twingo in od tam je šla njegova kariera hitro naprej. Avblja po letošnjih predstavah pozna dirkaško zelo razvita Italija, kjer vodi v prvenstvu IRC.

31-letni Avbelj je najboljši dokaz, da tudi pregovorno majhna Slovenija lahko skriva avtomobilske talente najvišjega razreda. Če bi Avblja odkrili deset let prej, bi morda z njim imeli potencial za prvega tovarniškega voznika v svetovnem prvenstvu v reliju.