Pisali smo že o razkritju novega Dongfengovega kompaktnega križanca nammi 06, ki so ga Kitajci razkrili v sklopu avtomobilske razstave v Šanghaju. Za zanimiv avtomobil, ki je bil iz vidika kupcev v Evropi (in tudi Sloveniji) med ključnimi novostmi avtomobilske razstave v Šanghaju, je znanih že več konkretnih podatkov.

Deljiv način odpiranja zadnjih vrat. Foto: Plan-net Avto

Za zdaj še kitajski napisi na novem avtomobilu, ki pa ga čaka tudi prihodnost v Evropi. Foto: Plan-net Avto V Evropi se bo avtomobil imenoval vigo in bo po manjšem boxu drugi model Dongfengove serije dostopnejših vozil. Dolg bo 4,30 metra, kar je skoraj 30 centimetrov več od boxa. Širina naša 1,86 metra, višina 1,64 metra, medosna razdalja pa 2,71 metra. V primerjavi s konkurenčnim BYD atto 2 so dimenzije zelo podobne.

Prtljažnik v vigu ima prostornino do 500 litrov. Za razliko od boxa je naslonjalo zadnje klopi deljivo. Zanimiva rešitev so zadaj vrata v dveh delih (odpiranje navzgor in navzdol). Spodnji prenese obremenitev do 150 kilogramov.

Kakšen je vigov doseg?

Za pogon bo skrbel 135 elektromotor na zadnji osi. Bateriji bosta imeli kapaciteti 45 ali 51 kilovatnih ur, pri obeh gre za bateriji tipa LFP. Realni doseg bi moral pri obeh znašati prek 300 kilometrov, pri večji (ta bo predvidoma zanimiva za Slovenijo) lahko tudi prek 350 kilometrov.

Avtomobil v Slovenijo prihaja proti koncu leta, napovedana cena je pod mejo 30 tisoč evrov. Z upoštevanjem trenutne subvencije v tem cenovnem segmentu pomeni to ceno avtomobila okrog 23 tisoč evrov.

Za primerjavo - BYD na Hrvaškem modela atto 2 še ne ponuja, v Avstriji redne cene (brez upoštevane subvencije) zanj znašajo od 27 do 30 tisoč evrov.

Notranjost je minimalistična in podobna kot v manjšem boxu. Foto: Plan-net Avto

Spredaj je na voljo še dodatni prtljažnik. Foto: Plan-net Avto