Dobra naložba: po desetih letih prodan za trikrat višjo ceno #foto

Zdi se, da je bil Lexusov superšportnik LFA vse od svojega "rojstva" v senci drugih, po svetu bistveno bolj prepoznavnih superšportnikov. To so govorile tudi prodajne številke, saj lastniki ob prodaji praktično novih avtomobilov niso veliko zaslužili ali pa sploh niso. A očitno postaja LFA vse bolj cenjen med zbiratelji, na nedavni dražbi RM Sotheby's so namreč enega izmed njih prodali za 1,6 milijona dolarjev (1,36 milijona evrov).

Pri tej svetovno znani dražbeni hiši so pred začetkom avkcije vrednost lexusa LFA Nurburgring Edition ocenjevali na 1,1 milijona evrov (940 tisoč evrov), kar je dvakrat več, kot je leta 2011 stal nov. A naložba se je trenutnemu lastniku obrestovala, saj so ga povsem nepričakovano prodali za pol milijona dolarjev (425 tisoč evrov) več. Seveda so s tem podrli rekord za najdražje prodani LFA. Leta 2012 so pri dražbeni hiši RM Sotheby's enega prodali za 819 tisoč dolarjev (700 tisoč evrov).

Izdelali so 500 avtomobilov

Lexus je izdelal 500 modelov LFA, od tega jih je bilo vsega 64 z oznako Nurburgring Edition in le 25 jih je zapeljalo na ameriške ceste. Ceno so se leta 2011 začele pri 350 tisoč evrih oziroma pri 380 tisoč evrih za različico Nurburgring Edition. Ta črni LFA je bil izdelan 303. po vrsti in ima prevoženih 1.500 kilometrov.

Poganja ga 4,8-litrski atmosferski desetvaljnik, ki se zavrti do devet tisoč vrtljajev in ima 412 kilovatov (deset več kot običajni LFA). Ta različica je dodatno opremljena s sprednjim podaljškom odbijača iz ogljikovih vlaken, zadnjim usmerjevalnikom zraka, pragovi iz ogljikovih vlaken in unikatnimi kovanimi platišči BBS.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's