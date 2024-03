Direktor razkriva: “Za novi renault 5 že 50 tisoč prednaročil”

Izvršni direktor Renaulta Fabrice Cambolive je za Autonews Europe povedal, da ima za novega renault 5 čakalno listo s 50 tisoč imeni. Naročila za električni avtomobil bodo odprli letos maja, prve avtomobile pa bodo kupcem predali septembra ali oktobra. Jeseni je za eno najpomembnejših novosti letošnjega avtomobilskega leta predviden tudi že prihod v Slovenijo.

Foto: Renault

Pri Renaultu so prav tako že potrdili, da bo renault 5 na ceste najprej prispel z različici z večjo baterijo (52 kWh). Manjša (40 kWh) bo sledila pozneje. To tudi pomeni, da prve petke ne bodo tiste najcenejše z okvirno izhodiščno ceno 25 tisoč evrov. Renault bo avtomobil opremil z elektromotorji treh različnih moči - 70, 90 ali 110 kilovatov. Najšibkejša različica motorja ne bo imela “hitrega” polnjenja z enosmernim tokom DC.

Kljub napovedanemu cenovnemu izhodišču okrog 25 tisočakov, lahko pri spodobno opremljenem avtomobilu pričakujemo ceno vsaj 30, če že ne “dobrih” 30 tisoč evrov. To pa so že cene, kjer sta na trgu razred večja kitajska električna avtomobila MG 4 in BYD dolphin. Pri scenicu bo razlika v ceni med različico z manjšo in večjo baterijo okrog pet tisoč evrov.

Že prihodnje leto tudi renault 4

Znotraj Renaulta bo z novimi modeli nastala precejšnja gneča. Osnovni renault 5 bo lahko tekmec električnemu malčku dacia spring, novi scenic pa lahko ponagaja (pre)majhnemu renault meganu. Francozi bodo predvidoma prihodnje leto razkrili še električni model renault 4.

Kljub novim električnim modelom bo Renault vsaj še deset let stavil tudi na prodajni izkupiček vozil s klasičnimi motorji, kjer pa v vse modele (izjema ni niti najmanjši clio) uvajajo samopolnilno hibridno tehnologijo.