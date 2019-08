Deset tisoč steklenic piva po nemški avtocesti #foto

Na avtocesto zgrmelo deset tisoč steklenic piva

Tovornjak je prevažal 1.280 zabojev piva, a v nesreči izgubil kar deset tisoč steklenic v vrednosti 12 tisoč evrov. Na jugovzhodni avtocesti blizu mesteca Hirschberg je stresel kar 40 odstotkov svojega tovora, ob prihodu policistov pa se je ob kamionu zbrala že precejšna množica ljudi. Žrtev ali poškodovanih v nesreči ni bilo, razen seveda piva.

Avtocesta je bila zaprta med sedmo uro zvečer in vse do druge ure zjutraj. Posledice nesreče je pomagalo odstranjevati 29 prostovoljnih gasilcev, policisti pa so že odkrili vzrok nesreče - pivo je bilo nepravilno oziroma pomanjkljivo zavarovano, zato se je v zavoju premaknilo in zdrsnilo na stran prikolice.

Poleg škode zaradi razbitja steklenic je nastalo še za več kot 29 tisoč evrov škode na prikolici.