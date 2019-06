Deset pasti, ki vas čakajo pri najemu avtomobila

V času poletnih počitnic si veliko potrošnikov za potovanje ali pa na počitniški destinaciji izposodi avtomobil. A pri izposoji avtomobila bodite previdni. Pasti, v katere se lahko ujamete in vas na koncu stanejo precej, je kar nekaj.

Manj denarja, manj avta

"Osnovno pravilo je, da za manj denarja dobite manjši, manj zmogljiv in slabše opremljen in zavarovan avtomobil, a večina avtomobilov ima vgrajena vsaj ročno klimatsko napravo in radijski sprejemnik, pogosto tudi tempomat," pojasnjuje Boštjan Okorn iz ZPS.

1. Preverite, da avtomobil nima omejitve prevoženih kilometrov

Posebno pozornost pri najemu avtomobila velja posvetiti morebitnim dnevnim omejitvam pri prevoženih kilometrih, sploh če imate v planu večje dnevne premike. Večina ponudb na trgu sicer ponuja neomejene količine prevoženih kilometrov, a pri cenejših najemih, predvsem pri manjših avtomobilih, je kilometrska omejitev še vedno aktualna. Ko avtomobil najamete za več dni, lahko na dan prevozite več kilometrov od navedene omejitve, le skupaj jih ne sme biti preveč.

2. Na letališču je lahko najem držaji

Kot opozarjajo na ZPS, na ceno najema vpliva še kraj najema, predvsem na letališčih je treba pogosto plačati poseben dodatek, prav tako bo treba doplačati za dostavo na določen naslov in v primeru, da boste avtomobil vrnili v drugi poslovalnici, kot ste ga najeli (drop-off charge), oziroma ga boste vrnili zunaj delovnega časa poslovalnice.

3. Se lahko zapeljete v drugo državo?

Po potrebi pred najemom preverite tudi, ali se boste z avtomobilom lahko odpeljali v drugo državo, to niti znotraj EU ni povsem samoumevno.

Foto: Getty Images

4. Dodatni stroški lahko močno podražijo najem

Voznike lahko presenetijo tudi dodatni stroški, najpogosteje gre za stroške cestnin (poseben pavšal za avtocestno nalepko, sprotno plačilo elektronskega cestninjenja in podobno), zimsko opremo (pnevmatike, snežne verige), že omenjene dodatke za izposojo na letališču ali drugih specifičnih mestih in podobno.

5. Skrbno preberite pogoje najema

"Doplačati je treba za dodatnega voznika, prav tako za voznika, mlajšega od 21 ali starejšega od 65 let, za dodatno opremo, kot so otroški avtosedež, navigacijska naprava, strešni prtljažnik ali kovček in podobno," še opozarja Okorn in svetuje, da skrbno preberite splošne pogoje najema, pozorni bodite na podrobnosti, povezane z reševanjem morebitnih težav (okvare, nesreče, kraja …), in na možnost, da je ponudnik dosegljiv 24 ur na dan.

6. Zavarovanje je pomembno!

ZPS vsem, ki najemajo avtomobil, svetuje, da skrbno preverijo, kaj vključuje zavarovanje in po potrebi o tem vprašajo tudi uslužbenca v poslovalnici. Zavarovanje lahko precej zviša ceno najema, a lahko pomeni tudi precejšen strošek, ko se z avtomobilom kaj zgodi.

7. Bodite pozorni na praske in druge pomanjkljivosti

Pred prevzemom avtomobila dobro preverite morebitne napake ali pomanjkljivosti na avtomobilu. "Z uslužbencem temeljito preverite stanje avtomobila. Pozorni bodite na morebitne praske, odrgnine in druge poškodbe, označite jih na posebni skici, ki je del prevzemnega zapisnika. Avtomobil naj bo opran, očiščena mora biti tudi notranjost, še zlasti steklene površine, in ne sme biti zakajen. V nasprotnem primeru zahtevajte drugega. Pozorni bodite na pnevmatike, te morajo biti na vseh štirih kolesih enake in z zadosti profila," svetujejo na ZPS.

8. Če med vožnjo zaznate nepravilnosti, se vrnite

Dodajajo, da če po prevzemu zaznate napake (denimo nedelujoča ali slabo delujoča klimatska naprava, slabe zavore, zatikajoča se ročica menjalnika in podobno), se vrnite in zahtevajte, da napake odpravijo ali vam avtomobil zamenjajo. Tudi med samo uporabo bodite pozorni na stanje avtomobila in v primeru kakršnih koli nepravilnosti takoj obvestite najemodajalca.

9. Načrtujte, kdaj boste vrnili avto

Posebna pozornost velja tudi ob vračanju avtomobila. Če ugotovite, da vam izposojenega avtomobila ne bo uspelo vrniti pravočasno, pred za to predvidenim časom, o tem obvestite najemodajalca.

10. Ob vračilu poskrbite, da ne bo dodatnih stroškov

Ob vračilu z uslužbencem preverite stanje avtomobila, zapisnik naj bi vam zagotavljal, da dodatnih stroškov ne bo. Razen seveda za morebitna plačila cestnin in kazni za prometne prekrške. "Ob vračilu zunaj delovnega časa predlagamo, da fotografirate najbolj izpostavljene dele avtomobila in stanje števca, s čimer boste lažje dokazovali, da z avtomobilom ob vračilu ni bilo nič narobe," še svetujejo na ZPS.