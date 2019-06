Prodaja avtov v Sloveniji: kako dolgo še rekordni dobički?

Slovenski trgovci so v prvih petih mesecih leta prodali 35.155 novih osebnih avtomobilov, kar je tisoč manj kot v enakem obdobju lani. Sodeč po uradni statistiki največji padec za Ford, največji skok pa za Škodo in Dacio. Položaj popravlja prodaja lahkih gospodarskih vozil, kljub ohlajanju trga – predvsem na področju prodaje fizičnim osebam – pa med glavnimi trgovci panike ni zaznati.

Čeprav smo prejšnji teden poročali o ponovno odličnih poslovnih rezultatih največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji, jih letos čaka zahtevno leto. V prvih petih mesecih je bruto prodaja avtomobilov na slovenskem trgu upadla za natanko tisoč avtomobilov oziroma 2,8 odstotka. Še posebej občutno se je ohladila prodaja fizičnim kupcem.

Zdajšnji renault clio se poslavlja in čaka naslednika, še vedno pa drži sloves najbolje prodajanega avtomobila v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman Padec prodaje v štirih od šestih najbolje prodajanih avtomobilskih razredov

Lani so v prvih petih mesecih avtomobilski trgovci v Sloveniji prodali 35.155 novih osebnih avtomobilov, letos pa v enakem obdobju 34.155, kažejo podatki Sekcije uvoznikov avtomobilskih znamki pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Prodaja je upadla v štirih od šestih najbolje prodajanih razredih avtomobilov v Sloveniji. To so sicer podatki za bruto trg, ki torej vključujejo tudi izvoz vozil v tujino, pomenijo pa neposreden zaslužek za trgovce.

Na vrhu Volkswagen in Renault, rast Škode in Dacie, padec Forda in Audija

Vodilni znamki Volkswagen in Renault sta zadržali 30-odstotni tržni delež. Volkswagen je tudi po zaslugi novega T-crossa zadržal obseg lanske prodaje, Renaultu pa je brez pravih novosti prodaja padla za šest odstotkov. Njihov glavni adut clio na trg prihaja šele jeseni.

Močno je zrasla prodaja Škodi (+13,2 odstotka) in Dacii (+35%), na drugi strani je opazen upad prodaje Forda (-35,9%) in (z izjemo BMW) tudi premijskih znamk Audi (-29,8%) in Mercedes-Benz (-8,7 %).

Letošnje leto je pozitivno za rast prodaje lahkih gospodarskih vozil. Foto: Ford Rast prodaje lahkih gospodarskih vozil

»Letošnje leto se je začelo zelo obetavno, saj smo januarja in februarja zabeležili rast prodaje bolj ali manj na ravni letne napovedi,« ocenjuje David Jurič, direktor družbe Summit Motors, ki v Sloveniji uvaža avtomobilsko znamko Ford. Jurič priznava, da je marca, aprila in maja prodaja osebnih avtomobilov upadla, na drugi strani pa je za 24 odstotkov narasla prodaja lahkih gospodarskih vozil. Prav Ford, ki je torej pri prodaji osebnih avtomobilov po uradni statistiki letos doživel znaten padec, je pri LGV zelo aktiven in konkurenčen.

»Tudi pri naši znamki so trendi podobni. Prodaja osebnih vozil, pretežno fizičnim osebam, je glede na enako obdobje lani v upadu, ustvarili pa smo lep prirast prodaje lahkih gospodarskih vozil, kjer je naš segmentni delež blizu 20 odstotkov. Računamo, da se bo ta trend še okrepil v drugi polovici leta,« dodaja Jurič, ki v drugi polovici leta pričakuje novega customa, transita in rangerja.

Med hibridi premoč Toyote



Med posameznimi avtomobilskimi razredi se je na skupno osmo mesto že uvrstil razred hibridnih in električnih avtomobilov. V tem razredu so lani v petih mesecih prodali 828, letos pa 1.027 avtomobilov. Na vrhu so klasični hibridni avtomobili (toyota C-HR, toyota yaris in toyota corolla), med povsem električnimi je bil do zdaj najuspešnejši BMW i3. Med registriranimi najdemo tudi prvih enajst električnih audijev e-tron quattrov, v Slovenijo pa so prispele tudi že prve električne tesle model 3.

Škoda je v Sloveniji presegla 11-odstotni tržni delež, eden njihovih letošnjih glavnih adutov je nova scala. Foto: Gašper Pirman

V Ljubljano so prispele tudi že prvi električni Teslini modeli 3. Foto: Avant2Go

Vpliva na prodajo tudi slabša dobavljivost vozil zaradi novih merilnih standardov? Se pozna tudi vpliv višjih cen?

Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji, manjših prodajnih številk ne povezuje nujno z neposredno manjšo zanimanjem na trgu.

»Glede na padec je z moje strani težko oceniti, kakšen vpliv je imel lanski prehod na merilni standard WLTP in spremembe cen lani na pospešeno prodajo v obdobju do avgusta. Sicer imamo tudi letos podobno zgodbo, vseeno pa WLTP2 nima enakega vpliva kot lanski. Spremembe norm imajo kar znaten vpliv na dinamiko dobav, verjamem da tudi pri ostalih proizvajalcih,« meni Škriba.

Zelo stabilno prodajo poleg Volkswagna kažeta tudi francoska Peugeot in Citroen, enako tudi Toyota in BMW kot vodilna (po številu prodanih vozil) premijska znamka.

Največji porast v petih mesecih beleži Škoda

Po uradni statistiki je torej med vodilnimi znamkami največji preskok uspel Škodi, ki je predstavila novo scalo, letos pa pričakujejo tudi še prenovljenega superba. Konec leta bo Škoda predstavila tudi novo generacijo octavie. Direktor znamke v Sloveniji Petr Podlipny nam je že lani povedal, da bi ob zadostnih proizvodnih kapacitetah lahko prodali še več avtomobilov ter dosegli več kot 11-odstotni delež na trgu.

»Letos smo prodali več avtov kot v istem obdobju lani. V prodaji fizičnim osebam prav tako beležimo rast, saj se je delež prodaje fizičnim osebam povečal za 7,3% točke v primerjavi z istim obdobjem lani. Uspešna prodaja vozil ob hkratnem padcu trga je okrepila naš položaj na trgu. Tržni delež se je povečal za 1,7% točke in trenutno znaša 11,7%,« je razmere na trgu komentiral Jernej Leben, ki je pri Škodi v Sloveniji odgovoren za področje marketinga.

Peugeot (in Citroen) sta letos zabeležila skoraj enako prodajo kot v enakem obdobju lanskega leta. Foto: Gašper Pirman

Toyota prevladuje v razredu hibridov, kjer so letos predstavili novo generacijo RAV4. Foto: Ana Kovač

Dacia se je s sanderom izstrelila med najbolje prodajane modele v Sloveniji. Ali so ti sanderi dejansko končali v Sloveniji ali morda del tudi v tujini, uradno ni znano. Foto: Gašper Pirman