Dedinja velikega industrialca postavlja mejnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexandra Ford English je postala prva predstavnica ženskega dela družine Ford, ki so jo vključili v upravo tega avtomobilskega podjetja. Zadolžena bo za koorporativno strategijo.

Pri Fordu so v preteklosti na visokih položajih že imeli ženske, še nikoli pa v upravi ni sedela predstavnica družine Ford. Zdaj se bo to spremenilo s prihodom Alexandre Ford English, pra-pravnukinje Henryja Forda.

Danes 33-letna Američanka je z odliko končala šolanje na Stanfordu in Harvardu, kjer je preučevala nevrobiologijo, psihologijo človeškega obnašanja in poslovodstva. Pred enim letom se je pridružila upravi Riviana (pod delnim lastništvom Forda) in se tako že spoznala s tehnologijo električnih avtomobilov.

Električni ford F-150. Foto: Ford

Prihod Ford Englisheve ni naključen, saj se Ford v Evropi pripravlja na prodajo le še električnih avtomobilov. Američanka ima prav tako izkušnje s Fordovim programom samodejnih vozil in nove delitvene mobilnosti. Tako je očitno zelo naravnana v prihodnost, vizionarski tip menedžerke pa bo Fordu v teh razburkanih avtomobilskih časih prav gotovo prišel prav.

Ford je pred dnevi predstavil električno različico svojega v ZDA zelo pomembnega poltovornaka F-150 in zanj dobil že več kot 40 tisoč rezervacij. Te sicer ne pomenijo tudi še konkretnih naročil, toda zanimanje za to vozilo - iz vidika pogona za poltovornjake (kot Tesla ali Rivian) prav gotovo revolucionarno - je očitno precejšnje. V Evropo je Ford pripeljal električni mustang mach-e, prvi evropski električni avtomobil pa bodo s pomočjo Volkswagnove platforme MEB že prihodnje leto izdelovali v Nemčiji.