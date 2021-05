Ameriška ikona: v 24 urah 20 tisoč rezervacij

Ford je razkril svoj prvi električni poltovornjak, ki s svojo podobo ne polarizira in povzema klasično podobo poltovornjakov. Na voljo bo z dvema baterijama z dosegom 370- ali 480-kilometrskim dosegom. Od izbrane baterije je odvisna tudi moč obeh elektromotorjev (318 ali 420 kilovatov), navor ostaja pri obeh enak (1.051 njutonmetrov) in obe sta serijsko opremljeni s štirikolesnim pogonom.

Pri Fordu niso tvegali in svoj prvi električni poltovornjak oblikovali v klasični smeri. Razen nekaterih dodatnih svetlobnih elementov ostaja zvest prvotni zasnovi, vsekakor pa niti približno ni tako drzen in drugačen kot Teslin cycbertruck ali novi električni hummer EV.

Legendarno ime za prvega električnega pickupa

Ford je leta 2004 predstavil zdaj že legendarni poltovornjak F-150 SVT lightning kjer so bili v ospredju zmogljivost in oblikovni športni dodatki. Z novim električnim F-150 lightning EV so želeli ohraniti nekaj te čarobnosti, gromozanski osemvaljnik pa zamenjali z električnim pogonom z osnovno ceno v ZDA (brez davkov) malenkost pod 40 tisoč dolarji.

Baterijski paket je nameščen na dnu avtomobila, kupci pa se bodo zaenkrat odločali med dvema različnima zmogljivostima. Vstopni baterijski paket ima 370-kilometrski doseg, sistemsko moč 318 kilovatov in že v uvodu omenjenih 1.051 njutonmetrov navora. Zmogljivejša baterija ima 480 kilometrov dosega in višjo sistemsko moč 420 kilovatov.

Sprednji prtljažnik je naravnost gromozanski. Foto: Ford

Ostaja delovni stroj

Lightning EV je prvi Fordov poltovornjak iz serije F z neodvisnim zadnjim vzmetenjem, ki občutno zmanjša vzmeteno maso in izboljša vozne lastnosti. Nosilnost je omejena na 900 kilogramov, pri podaljšani kabini 815 kilogramov, najvišja skupna masa prikolice pa je 3,5 tone oziroma pri podaljšani kabini 4,5 tone.

Baterijski paket je hlajen tekočinsko, zaščiten z kovinskim okostjem in obdan z železnimi palicami za dodatno zasščito. Ne manjka niti robustna zaščitna plošča na dnu, ki ne le ščiti ampak tudi povečuje aerodinamiko poltovornjaka.

V notranjosti kraljuje ogromen pokončen zaslon na dotik

Lightning EV si je za vzor vzel Fordov električni model mustang mach-E, zato je na armaturni plošči vgrajen pokočni zaslon na dotik. Ne manjkajo niti digitalni merilniki, možnost pregleda vitalnih funkcij s pomočjo aplikacije in odklepanje avtomobila z mobilnim telefonom.

A bolj kot digitalna notranjost navdušuje nov sistem BlueCruise, ki bo omogočal avtonomno vožnjo 3. stopnje v določenih voznih conah. Te posebne predele, primerne za uporabno delno avtomatizirane vožnje, bodo kmalu pričeli označevati v ZDA in Kanadi.

Pohvali se tudi z nekaterimi priročnimi funkcijami. Okrog vozila so lahko nameščnene 220-voltne vtičnice na katere se lahko priklopi različna orodja. Avto lahko deluje tudi kot generator električne energije in poganja dom, v primeru izpada električne energije, do tri dni. Pod sprednjim pokrovom se skriva ogromen 400-litrski prtljažnik. Očitno so pri Fordu zadeli v polno, saj so v 24 urah že dobili 20 tisoč rezervacij za svoj prvi električni poltovornjak.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford