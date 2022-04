Danes razkriva Audi in Mercedes, kaj nas čaka? #video

Mercedes-Benz bo z modelom EQS SUV pokazal svoj prvi električni športni terenec, ki prihaja z namenske električne platforme. Zanj so že razkrili notranjost, ki je enaka kot pri limuzinskem EQS. Poudarek je na prestižu in udobju, prav tako tudi na dodatni tretji vrsti sedežev. Ta vendarle nudi več prostora kot nekoliko manjši model GLE. Eden pomembnih adutov vozila bo tudi krmiljenje zadnjih koles, kar bo prišlo prav pri manevriranju tega vozila v urbanem okolju.

High-end luxury meets all-round talent: the all-new EQS SUV offers state-of-the-art technology and a luxurious interior. Don’t miss the digital world premiere of the first all-electric large luxury SUV from #MercedesEQ#MercedesBenz #EQSSUV pic.twitter.com/ONQpa3zCdY — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) April 18, 2022

Audi s (futurističnim) konceptom

Istočasno z Mercedes-Benzom bo svojo novost danes razkril tudi Audi. To ni naključje, saj sta oba proizvajalca to načrtovala za avtomobilsko razstavo v Pekingu - to so zaradi izbruha okužb covid-19 prestavili.

Audi je lani že razkril koncepta skysphere in grandsphere. Novi urbansphere pa bo pokazal smernice v večje družinsko vozilo prihodnosti. Imelo bo popolnoma električni pogon.