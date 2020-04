Danes dopoldne: v Italiji se je zrušil velik most #video

Most se je nahajal med provincama Spezia in Massa Carrara v Toskani v severni Italiji. Povezoval je mesti Bettolla in Albiano prek reke Magra, danes dopoldne pa se je most po celotni dolžini nenadoma sesedel.

V času rušenja na mostu dve vozili

Za zdaj vzroki rušenja še niso znani, preiskovalci in gasilske službe na terenu tudi preiskujejo ruševine za morebitnimi poškodovanci. Glede na omejitve prometa, ki so povezane s širjenjem z okužbami s koronavirusom, je na cestah mnogo manj vozil kot sicer. To bi lahko preprečilo številne žrtve na tem mostu, ki sicer predstavlja pomembno prometno žilo.

Uradno sta bila v času rušenja na mostu dva kombija. Voznik enega je uspešno pobegnil, drugi pa se je poškodoval in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Lokalne oblasti sporočajo, da ni v življenjski nevarnosti. Italijanski mediji navajajo, da so na mostu pred dnevi že opazili prve razpoke.