Zaslišal se je pok: pri visoki hitrosti brez zavor #video

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta spet državna prvaka v reliju. Foto: Uroš Modlic Bovec, Kobarid in celotna Soška dolina je znana po adrenalinskih športih in tudi avtomobilizem tam pridobiva svoje stalno mesto. Včeraj so ceste okrog Livka, Volč in Šentviške planote gostile predzadnji reli letošnje sezone državnega prvenstva pod okriljem zveze AŠ2005. Dobili smo novega oziroma starega državnega prvaka, videli izjemne vožnje talentiranih, še niti 20 let starih voznikov in tudi nekaj nezgod. Te so v neizprosnem obračunu posadk z uro sicer neizbežne, a občasno se pripetijo tudi zaradi tehničnih okvar.

To sta na lastni koži občutila Luka Brus in Tadej Zaljuberšek (ford fiesta rally4) in to pri zelo visoki hitrosti med strmim spustom. Kot je razvidno v spodnjem videu, sta že prečkala ciljno črto, nato pa je Brus s potegom ročne zavore komaj še preprečil veliko hujšo nesrečo.

Video - pri visoki hitrosti skozi cilj brez zavor

Predzadnji reli in sezona v znamenju šestkratnega prvaka Turka

Soška dolina je po lanskem pozivnem reliju sploh prvič gostila reli za državno prvenstvo. Na sedmih hitrostnih preizkušnjah v širši okolici Kobarida, kjer je bilo središče relija s servisno cono, se je odvijala predzadnja preizkušnja letošnje sezone. Z novo zmago je državni prvak v reliju že šestič postal Rok Turk (hyundai i20 rally2). Dobil je vseh sedmih preizkušenj in več kot zanesljivo osvojil še tiste zadnje tri točke, ki so mu pred štartom še manjkale.

40-letni Turk je prvo gorsko dirko peljal leta 2001 na Planini in začel leto pozneje voziti v reliju z VW polom. Dvajset let je postal eden rezultatsko nauspešnejših voznikov relija v Sloveniji. Letos je že šestič zaporedoma postal državni prvak. Šest naslovov ima tudi njegov rojak Darko Peljhan, ki mu je bil v šolskih letih na dirkah še mehanik. Medtem ko je Turk šest naslovov zbral v šestih letih, so Peljhanovi razporejeni v obdobje kar 22 let. Turk je za slovensko prvenstvo odpeljal že več kot sto relijev in včeraj v Kobaridu slavil svojo 31. zmago. Sovoznica Blanka Kacin je državna prvakinja med sovozniki postala že na prejšnjem reliju v Novi Gorici, to je bil zanjo peti naslov v skupni razvrstitvi.

Najhitrejša v dvokolesno gnani konkurenci - Mark Škulj in Uroš Ocvirk (ford fiesta rally4). Foto: La Photo Media

Nova odlična predstava 19-letnega Nika Prunka s sovoznikom Enejem Bobičem. Foto: Uroš Modlic

Pod minuto ni šestkratni prvak spustil nobenega

Turkova prednost je bila velika, saj je druguvrščeni Marko Grossi (hyundai i20 R5) zaostal minuto in 25 sekund. Portorožan se je želel približati Turku na zaostanek sekunde in pol na kilometer preizkušnje. Grossi je bil obenem dovolj hiter, da je za seboj pustil Boštjana Logarja (škoda fabia rally2). Logar, ki je od zadnjega nastopa v Železnikih s tem dirkalnikom opravil vsega 12 kilometrov, je za Grossijem zaostal za 41 sekund.

Video - dopoldanska akcija s soncem in lepimi razgledi

Jan Medved in Izidor Šavelj (ford fiesta rally4) še naprej vodita v skupnem seštevku Divizije 2. Tokrat sta bila četrta. Foto: Uroš Modlic

Izjemen dvoboj 18- in 19-letnika

Tik za prvo trojico se je odvijal izmejen obračun za vrh razreda dvokolesno gnanih dirkalnikov. Favorit je bil Mark Škulj (ford fiesta rally4), a je bil spet odličen Nik Prunk (peugeot 208 rally4). Škulj in Prunk sta dobila po tri hitrostne preizkušnje, eno pa še Jan Medved (ford fiesta rally4). V cilju je najhitrejša voznika, ki sta stara komaj 18 oziroma 19 let, ločilo 17 sekund. V prvi polovici relija sta bila celo tik za petami vodilnim trem posadkam v štirikolesno gnanih dirkalnikih Rally2.

Tretji v dvokolesno gnani konkurenci je bil Grega Premrl (peugeot 208 rally4), četrti pa Medved. Vodilni v državnem prvenstvu je sicer začel skladno z napovedjo in sicer zelo napadalno, saj se ni želel zavezati le zadržani taktični vožnji. Medved, ki mu na zadnjih dveh relijih zadoščata že dve peti mesti, je v zadnjih kilometrih ubranil četrto mesto pred Švedom Millejem Johanssonom (ford fiesta rally4).

Prvi naslov še za enega talenta Martina Čendaka

V diviziji 3 je tokrat po odstopu prvaka Matica Humarja (renault clio RS) slavil Miha Mušič (BMW M3), v Diviziji 1 pa je naslov državnega prvaka z novo zmago potrdil Martin Čendak (opel adam cup). Drugi je bil Domen Slejko (opel adam cup), tretji pa Rok Bodlaj (škoda fabia).

Martin Čendak (desno) in Jakob Markežič sta z opel adamom cup postala državna prvaka v Diviziji 1. Foto: Gregor Pavšič

