Čustvena spodbuda za sina in mamo, ki sta doživela hudo nesrečo #video

Ker ima Mitja šele 16 let, mora na vmesnih etapah v odprtem prometu voziti sovoznica, sicer tudi mama Nina Gorenc Velkavrh. Foto: osebni arhiv Lahko bi se končalo veliko huje, a prve novice iz hrvaške bolnišnice so vendarle spodbudne. Mitja Velkavrh in Nina Gorenc Velkavrh (renault clio rally5) sta na shakedown testu Medjimurskega relija pri visoki hitrosti priletela naravnost v drevo. V silovitem trku sta si oba poškodovala medenico, Mitjo so tudi operirali.

Velkavrh je komaj 16-letni slovenski voznik relija, ki pa je na svojih prvih dirkah pokazal veliko hitrosti in tudi zanesljivosti. Prva omembe vredna napaka se mu je pripetila na hrvaškem reliju, kjer pa so bile posledice zanj toliko hujše.

Že med relijem v okolici Čakovca so se organizatorji iz AK Delta odzvali in ob eni izmed hitrostnih preizkušenj posneli video z željami po kar najhitrejšem okrevanju.