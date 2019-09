Čas za razmislek? Ta ogromni zaslon kmalu v Evropi. #foto

Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu je več kitajskih proizvajalcev, ki bolj ali manj sramežljivo tipajo tudi potencial na evropskem avtomobilskem trgu. Eden takih je Byton, zagonsko podjetje z mnogo zaposlenimi strokovnjaki iz Evrope. Razkrili so serijsko različico svojega modela M-byte. Prvi Kitajci ga bodo dobili prihodnje leto, v Evropo predvidoma prihaja leta 2021.

Enotni ukrivljen zaslon prek celotne širine avtomobila

Zaščitni znak tega avtomobila je resnično izjemno velik digitalni zaslon, ki dojemanje zaslonov postavlja na povsem novo raven. Prva je z večjimi zasloni na trg prišla Tesla in medtem ko mnogi proizvajalci še vedno raje prisegajo na relativno majhne zaslone (tudi iz vidika varnosti, voznikove osredotočenosti na cesto …), so pri Bytonu predstavili skrajno uporabo digitalnega zaslona.

Od levega do desnega stebrička A se razprostira kar 48-palčni zaslon. To je le ena enota in ne dve združeni, kakršne imajo na primer pri Mercedes-Benzu. Bytonov zaslon je obenem tudi visok in zavzema osrednje mesto na vrhu armaturne plošče.

Bi imeli v avtomobilu tako velik zaslon? Foto: Newspress

Dodaten sedempalčni zaslon še na volanskem obroču. Foto: Newspress

Bo to najbolj interaktiven avtomobil na trgu?

Dodatno so v avtomobil postavili še dva zaslona, ki služita za upravljanje z infozabavnim sistemom. Na volanu je sedempalčni, med sprednjima sedežema pa še osempalčni zaslon. Nekaj je tudi še fizičnih gumbov, avtomobil pa bo upošteval glasovna navodila, prepoznaval bo obraz voznika, njegove geste in podobno. Vsaj iz obljub Bytona lahko v M-bytu vidimo enega najbolj interaktivnih avtomobilov na trgu.

Doseg dobrih 400 kilometrov, v Evropi leta 2021

Osnovni avtomobil bo imel pogon na zadnji par koles. Elektromotor bo imel moč 200 kilovatov, baterija s kapaciteto 72 kilovatnih ur pa bo po standardu WLTP zadoščala za doseg 360 kilometrov. Štirikolesno gnana različica bo imela dva elektromotorja z močjo 300 kilovatov in baterijo s kapaciteto 95 kilovatnih ur. Doseg po WLTP znaša do 435 kilometrov.

Byton bo nudil moč polnjenja z enosmernim tokom do 150 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa od 3,7 do 22 kilovatov.

V Evropi bo avtomobil (brez vključenega DDV in subvencij) stal od 45 tisoč evrov naprej.

Foto: Newspress

Foto: Newspress