Burna noč za policiste: pijan 19-letnik z avtom zapeljal v hišo

Celjski policisti so imeli ponoči kar precej dela, a največ dela so imeli s prometno nesrečo v kateri je 19 letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal iz vozišča in trčil v stanovanjsko hišo. Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, saj mu je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. V nesreči so bili trije sopotniki stari med 19 do 20 let, lažje telesno poškodovani.

Nič manj mirna noč ni za kranjskimi policisti, kjer je v Poljanski dolini voznik zapeljal v potok. Na Grencu je padel voznik mopeda. Bil je močno pod vplivom alkohola (0,91 mg/l). Na območju Završnice so morali pomagati kolesarju, ki je padel s kolesa in je bil ravno tako pod vplivom alkohola (0,75mg/l).

Na mejnih prehodih se že nabira pločevina

Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji dolg približno 3 kilometre. Za pot proti Kranjski Gori policisti priporočajo izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Proti Sloveniji je pred predorom približno 4,5 km zastoja. Zaradi varnosti občasno predor zapirajo.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja, Jelšane in Sečovlje, kjer vozniki trenutno čakajo vsaj dve uri za vstop v Slovenijo. Do ene ure se čaka na Obrežju in Metliki za vstop v državo. Tudi pri izstopu iz države se čaka več kot uro na Jelšana, Starodu, Sečovljah in Dragonji. Policisti pričakujejo, da se bo število vozil proti Sloveniji še povečevalo in prišlo do vrhunca proti večeru. Vse potnike prosijo naj pred potjo preverijo stanje na cestah in mejnih prehodih ter se na pot ustrezno pripravijo.