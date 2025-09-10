Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

10. 9. 2025
Mercedes-Benz EQS in baterije "solid-state"

Brez polnjenja več kot 1.300 kilometrov daleč? Ne, vmes ni bil dizelski motor.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes je uspel z novo generacijo baterij s trdnim elektrolitom (solid-state) z enim polnjenjem prevoziti 1.205 kilometrov, baterija pa je imela še za 137 kilometrov dosega.

Številni proizvajalci že razvijajo novo generacijo baterij z nazivom “solid-state”. To so baterije s trdnim elektrolitom, ki pa so še v razvojni fazi. Nekateri proizvajalci jih v serijski uporabi napovedujejo še to desetletje, predvidoma pa bodo najprej svoje mesto dobili v večjih in dražjih električnih avtomobilih.

Potencial teh baterij so pokazali pri Mercedesu, kjer so se z modelom EQS s takimi baterijami brez vmesnega polnjenja peljali 1.205 kilometrov daleč. Pot jih je vodila iz Stuttgarta prek Danskem do mesta Malmö na Švedskem. Na cilju je bil preostanek dosega še vedno 137 kilometrov.

Mercedes EQS solid-state baterija | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Energijska gostota pri EQS večja za četrtino

Te baterije namesto tekočega elektrolita uporabljajo trdno snov, kar prinaša več ključnih prednosti. Zaradi trdnega elektrolita so bistveno varnejše, saj ne obstaja nevarnost iztekanja ali vžiga elektrolita, kar je pogosta težava pri litij-ionskih baterijah. Poleg varnosti omogočajo tudi večjo energijsko gostoto, kar pomeni, da lahko shranijo več energije na enako prostornino ali maso. Testni EQS je imel pri enaki velikosti baterije za 25 odstotkov večjo energijsko gostoto. 

Te baterije se ponašajo tudi z daljšo življenjsko dobo, ker so manj občutljive na kemično degradacijo skozi številne cikle polnjenja in praznjenja. Zaradi hitrejšega prenosa ionov omogočajo hitrejše polnjenje- Prav tako dobro delujejo pri širšem temperaturnem območju, kar povečuje njihovo uporabnost v različnih okoljih. 

Mercedes EQS solid-state baterija | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes EQS solid-state baterija | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

