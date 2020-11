Brez novih “bencinarjev”? in dizlov? To čez 10 let čaka Britance.

Britanska vlada bo očitno v nekaj dneh tudi uradno potrdila odločitev, da bodo prodajo novih avtomobilov z bencinskim in dizelskim motorjem prepovedali že leta 2030 in ne šele leta 2040. Hibride bodo lahko prodajali do leta 2035.

To odločitev bo britanska vlada domnevno potrdila že ta teden in sicer kot del obširnejšega svežnja ukrepov, ki so vezani na zniževanje ogljičnega odtiska in energetsko trajnost Velike Britanije, je poročal Financial Times. Usmeritev bo podpisal premier Boris Johnson. Paket so že večkrat preložili zaradi prednostnih nalog ob boju z epidemijo koronavirusa covid-19.

Pred dvema letoma so Britanci predlagali prodajo klasičnih avtomobilov (tudi hibridov in priključnih hibridov) za leto 2040. Transportni sekretar Grant Shapps je ocenil, da bi to prepoved lahko uvedli že leta 2035 ali celo leta 2030. Tudi odbor za klimatske spremembe je lani ocenil, da bi bila taka odločitev za leto 2040 premalo ambiciozna.

Katere nove hibride bodo dovolili do leta 2035?

Po domnevnem novem načrtu bodo torej že leta 2030 prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Hibride bodo dopustili do leta 2035, a za zdaj še ni znano, kakšna vrsta hibridnega pogona bo imela tako ugodnost.

Letos januarja je britanska vlada za celoten prehod na električna vozila namenila 10 milijonov britanskih funtov, kar naj bi k prehodu na nova vozila prepričalo predvsem prebivalce v urbanih središčih.