Brez konkurence: Dacia spet meša štrene z najnižjo ceno #foto

Jogger je 4,8 metra dolg avto, ki z zaščitnimi obrobami na blatnikih in kar 20-centimetrsko oddaljenostjo od tal pod eno streho združuje enoprostorsko prostornost in splošno uporabnost.

Po prvih nekaj prevoženih kilometrih z novim Dacijinim enoprostorcem ugotavljamo, da je Romunom spet uspelo slediti svojim načelom – pripraviti prostoren, preprost in izjemno zanimiv avtomobil za dobro ceno. S petimi ali sedmimi sedeži in z zanimivimi oblikovnimi rešitvami pogumno znova stopajo na trg družinskih enoprostorcev. Z vstopno ceno 15 tisoč evrov je skoraj brez konkurence, kar se pozna tudi pri naročilih. Še preden je v teh dneh uradno zapeljal v Slovenijo, so jih prodali že 150, do konca leta pa želijo, če bo le dobava vsaj približno tekoča, prodati skupno okoli 400 joggerjev.

Naj začnemo pri vstopni ceni. Tako kot mi bo tudi marsikdo zastrigel z ušesi in seveda želel vedeti, kaj jogger z vstopno ceno 15 tisoč evrov sploh ponuja. Če bi šlo za mali mestni avtomobil, bi bilo to nekaj vsakdanjega, a jogger je le 4,5 metra dolg družinski enoprostorec z 2,9 metra dolgim medosjem. Kar zadeva serijsko opremo, ima seveda to, kar je nujno potrebno, torej samodejno zaviranje, sistem klic v sili in nekaj drugih bolj vsakdanjih dodatkov. Nima pa vstopni model zaslona na sredini, zato se z radiem upravlja prek stikal na volanskem obroču. Na mesto zaslona se lahko namesti pametni telefon, ki s pomočjo namenske aplikacije prevzame multimedijske storitve.

Kar zadeva večjo založenost z varnostno opremo, bo treba pogledati k dražjim paketom, a kot pravijo pri uvozniku, se bo večina tako ali tako odločila za najbolje opremljeni paket extreme, kjer se cena še vedno začne pod 20 tisočaki. Natančneje pri 18 tisoč evrih, vstopna cena je višja za 900 evrov, če se bo kupec odločil za dodatna sedeža v tretji vrsti.

Šlo bi tudi na daljše razdalje

Ker je za volanom okolje precej poznano že iz drugih Dacijinih modelov, smo želeli predvsem preizkusiti, kako se sedi v zadnji, tretji vrsti. Pomik sedeža v drugi vrsti je bil presenetljivo lahek in sedež bodo lahko umaknili tudi malce starejši otroci. Nekaj telovadbe je seveda potrebne, da se pride do zadnjih sedežev, a resnici na ljubo, smo do zadnje klopi dostopali tudi že slabše in pri nekaterih tudi boljše. Bolj preseneti s svojo prostornostjo. S 182 centimetri smo imeli zadaj za glavo še približno tri centimetre prostora in podobno veliko prostora je ostalo tudi pri kolenih. Lahko si upamo reči, da bi v tretji vrsti lahko odpotovali tudi na kakšno več deset kilometrov dolgo pot.

Se mora pa družina zavedati, da je tudi ob podrtih zadnjih dveh sedežih v prtljažniku manj prostora. Sedeža se ne skrijeta v dno, temveč zavzemata precejšen del prtljažnega prostora, tudi ko sta položena. Če sta dvignjena, je prtljažni prostor pričakovano precej majhen in ima 160 litrov prostornine. Zadnja sedeža se lahko odstranita in prtljažni prostor takrat meri enako kot pri petsedežni različici – 700 litrov oziroma 1.890 litrov ob podrti drugi vrsti. Pri Dacii so postregli še z informacijo, da je ob podrti drugi klopi mogoče v prtljažni prostor postaviti do dva metra dolg in meter širok paket.

Terenski paket stepway, ki ga poznamo pri drugih Daciinih modelih je pri joggerju serijski. Foto: Gašper Pirman

V tretji vrsti je prostora za glave povsem dovolj tudi za odrasle potnike. Foto: Gašper Pirman

Večina se bo še vedno odločila za petsedežnika

Jogger je eden od bolj prostornih enoprostorcev pri nas, v drugi in tretji vrsti pa so oblikovalci pridobili precej manevrskega prostora s prelomom strehe pri stebričku B. Tam so streho dvignili za štiri centimetre in tako pridobili precej prostora za glave potnikov. Razlika med višino prostora pri drugi in tretji pa naj bi bila le šest centimetrov.

Ker želijo Romuni slediti zadnjih oblikovnim smernicam, so joggerja opremili s terensko "šminko". To pomeni, da so vse različice že serijsko opremljene s plastičnimi črnimi zaščitami na blatnikih in dodatnimi zaščitami na odbijačih. Presenetljiva je tudi oddaljenost od tal, ki je z 20 centimetri celo večja kot pri marsikaterem športnem terencu. Zaradi cenovne politike znamke je jogger skoraj brez konkurence. Na naše vprašanje, ali pričakujejo tudi kupce, ki so prej kupovali Renaultove enoprostorce, pa so odgovorili, da ne bo "kanibalizma" znotraj skupine Renault. Cenovna razlika je prevelika, tudi ciljna skupina se med modeloma razlikuje, čeprav pri obeh nagovarjajo družine. Zanimiv je tudi podatek, da se bo večina kupcev pri nas odločila za petsedežno različico (60 odstotkov).

Za zdaj dva motorja, prihodnje leto prva hibridna dacia

Jogger je na voljo z dvema motorjema. Vstopna opcija pripada trivaljnemu litrskemu motorju TCe, ki zmore 110 "konjev" in 200 njutonmetrov navora. Z enakim motorjem bodo ponudili tudi različico "bi-fuel", ki prinaša možnost pogona na avtoplin LPG. Tak jogger bo imel 40-litrsko posodo za avtoplin in 50-litrsko za bencin. Zanj se bo odločila več kot polovica kupcev.

Čez dve leti bo jogger postal tudi prvi hibridni avtomobil znamke Dacia. Ta različica bo imela 1,6-litrski bencinski motor in dva elektromotorja. Obljubljajo celo do 40 odstotkov nižjo porabo goriva kot pri primerljivi bencinski različici. Na voljo bo le s samodejnim menjalnikom.

Vozniško okolje je enako kot pri drugih modelih. Foto: Gašper Pirman

Ob dvignjenih zadnjih sedežih je prtljažnik pričakovano majhen. Foto: Gašper Pirman

