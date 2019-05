Bosch v razvoj vodikovih celic za avtomobilski pogon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosch se je sprva nameraval lotiti razvoja akumulatorjev za električna vozila, a je načrte lani opustil. Po ocenah analitikov je vzrok za to v močni konkurenci na tem področju, medtem ko bo imel pri razvoju komponent vodikovih celic precej več prostora.

Bosch in Powercell, nekdanja Volvova podružnica, bosta razvijala jedrni del celice, kjer prihaja do kemijske reakcije med vodikom in kisikom, iz česar nastaja elektrika.

Podrobnosti sodelovanja podjetji nista razkrili. Tako ni znano, ali bo Bosch tudi lastniško vstopil v švedsko družbo.

Vozila na vodik imajo več prednosti in slabosti

Vozila na vodik, ki so jih nekateri proizvajalci že ponudili trgu, sicer pa razvojno gledano zaostajajo za električnimi, imajo v primerjavi s slednjimi več prednosti in slabosti.

Glavne prednosti so daljši doseg, bistveno hitrejše polnjenje in dejstvo, da je edini izpust takšnih vozil vodna para.

Največje slabosti so medtem trenutno še zelo majhno število polnilnic, višja cena goriva ter višje cene in skromnejša ponudba avtomobilov na vodik.