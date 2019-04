Renault lovi vlak: leta 2022 z novim električnim avtom

Renault velja za enega izmed pionirjev pri elektromobilnosti v Evropi, ki žanje uspehe s svojim električnim modelom zoe. Kmalu naj bi predstavili še nov električni model v segmentu C in na ceste poslali neposredno konkurenco prihajajočemu Volkswagnovemu modelu I. D. ter Nissanovemu leafu.

Koncept symbioz je Renault predstavil leta 2017 na avtosalonu v Frankfurtu. Foto: Renault

Na cestah bo leta 2022: prepozno ali ravno pravi čas?

Renault ima poleg električnega modela zoe v ponudbi še dva električna avtomobila - nišni twizzy in dostavniški kangoo. Nov Zaradi cen baterij je razvoj večjega električnega avtomobila ta trenutek nesmiseln, saj bi bila cena avtomobila previsoka. Foto: Renault kompaktni električni model se v segmentu C tekmecem ne bo pridružil pred letom 2022. ''Moj odgovor je zelo jasen. Šli bomo v segment C in tja bomo zagotovo šli z večjo baterijo, to je dejstvo. Najti moramo pravi čas, da bomo prepričani o konkurenčnosti ponudbe,'' je za AutoExpress dejal Eric Feunteun, direktor globalnega programa za električna vozila pri Renaultu.

Avtomobil večjih dimenzij bi potreboval večjo baterijo, zato bi bila cena takšnega avtomobila enostavno previsoka. ''Če bi morali narediti avtomobil z današnjo ceno baterije, bi bili cenovno umeščeni na raven prestižnih tekmecev. Če želiš iti v segment C, D in E - tako kot to počnejo pri Tesli ali Jaguarju - moraš to storiti z veliko baterijo. Toda to prinese zelo drage avtomobile. Prepričan sem, da bo DNA Renaulta prinesla cenovno dosegljivo tehnologijo. Zoe je najbolj dosegljiv električni avtomobil na trgu in cena je najpomembnejši dejavnik pri odločitvi,'' je še povedal Feunteun.

400 kilometrov dosega

Nov kompaktni električni avtomobil si bo namensko arhitekturo delil s preostalimi partnerji alianse in bo imel vsaj 400 kilometrov dosega v realnih pogojih. Zaradi namenske arhitekture bo nadpovprečno prostoren v potniški kabini. Vizualne posebnosti bi si lahko sposodil pri konceptu symbioz, ki ga je Renault predstavil na avtosalonu v Frankfurtu leta 2017.

Kljub prihodu novega modela Francozi ne bodo obupali nad obstoječim modelom zoe. Pripravljajo večjo prevetritev in osvežitev, ki bo znatno povečala učinkovitost in podaljšala doseg. Uradno bo predstavljen v prihajajočih mesecih.

V prihajajočih mesecih bo Renault predstavil še močno posodobljeno različico modela zoe. Foto: Renault