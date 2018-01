Bo Schumacher ostal brez "svoje" steze v Kerpnu?

Michael Schumacher med vožnjo gokarta na stezi zahodno od Kerpna v Nemčiji. Foto: Reuters

Na tem kartodromu na obrobju Kerpna v Nemčiji je svoje prve dirkaške ovinke naredil poznejši šampion formule ena Michael Schumacher, enako tudi njegov mlajši brat Ralf. Zaradi širitve bližnjega izkopa lignita tej stezi grozi rušenje, saj nadomestne lokacije zanj še niso našli.

"Pred desetletji smo vedeli, da se bodo širili na to območje. Žal se je vse zgodilo vse prehitro," je za časnik Kölner Express povedal Ralf Schumacher. Nemec se spominja, kako sta z bratom Michaelom na tej stezi preživela vsako prosto uro v otroštvu. Njegov starejši brat se je pozneje s sedmimi naslovi svetovnega prvaka formule ena zapisal med največje legende avtomobilskega športa.

Bo rudnik stezo pogoltnil že leta 2020?

Upravitelj izkopa in energetsko podjetje RWE Power domnevno že od leta 2015 iščeta nadomestno lokacijo za kultni kartodrom, ki je zaslovel kot Schumacherjev kartodrom. Za zdaj je še niso našli. Blizu so stanovanjske soseske, kjer bi domačine motil hrup. Za zdaj vse kaže, da bo izkop stezo dokončno pogoltnil leta 2020.

"Še vedno iščemo novo lokacijo za stezo in pri tem upamo na podporo lokalne skupnosti. Brez voznikov kartinga ne bo tudi dirkačev," je opozoril Schumacher in dodal, da so razmere za razvoj mladih dirkačev in poznejših svetovnih asov v drugih državah precej ugodnejše kot v Nemčiji.

