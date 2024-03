Bo zgledu Renaulta sledil tudi Peugeot? Direktorica je jasna.

Na nedavni avtomobilski razstavi v Ženevi je največ pozornosti požel novi renault 5, ki so ga obudili po skoraj 30 letih in mu namenili izključno električni pogon. Pri Peugeotu takemu zgledu ne bodo sledili in zato tudi ne bodo obujali svoje ikone, peugeota 205.

“Nisem med privrženci obujanja retro modelov,” je za britanski TopGear povedala izvršna direktorica Peugeota Linda Jackson. “Na cestah je veliko električnih avtomobilov in večina je videti enako. Za naše avtomobile želim, da bi bili bolj posebni.”

Tehnologijo "steer-by-wire" je Peugeot napovedal s konceptom inception. Foto: Peugeot

Jacksonova je poudarila, da želi izkoristiti prednosti znamke, kot je vozniška usmerjenost, in to prenesti v svet novih tehnologij. Tako bodo še naprej razvijali vozniški prostor “i-cockpit”, leta 2026 pa bodo v serijsko proizvodnjo poslali sistem “hypersquare”. Ta predstavlja Peugeotov prvi primer uporabe tehnologije “steer-by-wire”, ki odpravlja fizično povezavo volana in koles. Tehnologijo je serijsko kot prva uporabila Tesla s cybertruckom, prav tako smo s takim volanom že peljali predserijskega lexusa RZ.

Za razliko od Renaulta, ki električne avtomobile kot sta modela 5 in scenic, izdeluje na izključno električnih platformah, je Peugeot tudi v platformah druge generacije (primer STLA medium) ostal zvest možnosti vgradnje tako električnih kot bencinskih motorjev. Taka novost bo letos peugeot e-3008.