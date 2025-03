Bo to vaš prvi električni avto?

Foto: Škoda

Ker temelji na tehnologiji večjega modela Škoda Enyaq, je novi Elroq za razred kompaktnih električnih SUV-vozil, v katerega sodi, nenavadno napreden avtomobil. Ponuja namreč več funkcij, značilnih za vozila višjega razreda, kot je projicirni zaslon z obogateno resničnostjo ali LED-matrični žarometi. Za preprostejše parkirne manevre pa je lahko opremljen tudi s funkcijo priučenega parkiranja in parkiranja prek aplikacije MyŠkoda.

Tri različice

Tako kot večji Enyaq tudi Elroq temelji na platformi MEB, uporaba preizkušene tehnologije pa mu prinaša številne koristi. Na voljo so oziroma bodo tri kapacitete baterije (55, 63 in 82 kilovatnih ur) ter tri različice modela: Elroq 50 z najmanjšo baterijo in elektromotorjem z močjo 125 kilovatov, Elroq 60 z baterijo srednje kapacitete in 150 kilovati ter Elroq 85. Ta ima elektromotor z močjo 210 kilovatov, ponaša pa se tudi z največjo hitrostjo 180 kilometrov na uro in z maksimalnim dosegom, ki je več kot 560 kilometrov z enim polnjenjem (po standardu WLTP).

Drugi dve različici imata hitrost omejeno na 160 kilometrov na uro in doseg več kot štiristo kilometrov (Elroq 60) oziroma prek 370 kilometrov (Elroq 50) z enim polnjenjem (po WLTP). Inačica z največjo baterijo se na hitri polnilnici od deset do 80 odstotkov napolni v samo 28 minutah, modela Elroq 60 in Elroq 50 pa v manj kot 25 minutah.

Elroq v 60 sekundah

Nov Škodin dizajn

Elroq je prvi Škodin avtomobil, katerega videz v celoti sledi novemu oblikovalskemu jeziku Modern Solid. Maska hladilnika, imenovana Tech-Deck Face, ki bo postala prepoznavni znak vseh električnih modelov Škoda, je minimalistična reinterpretacija tradicionalne Škodine maske, napis Škoda s površino Unique Dark Chrome (UDC) pa nadomešča okrogli logotip na pokrovu motorja in volanu.

Foto: Škoda

Sveža in trajnostna notranjost

Novi Elroq je trajnosten ne le zaradi električnega pogona, temveč tudi zaradi materialov, ki so jih uporabili pri njegovi izdelavi. Na voljo je široka paleta slogov notranjosti. Osnovni slog Studio ponuja zasnovo, ki temelji na črni barvi in oblazinjenju iz blaga, medtem ko je v različici Loft (serijsko za Elroqa 60 in 85) antracitno sivo oblazinjenje poudarjeno s šivi v barvi Moss Green, sedeži pa so izdelani v kombinaciji usnja in temnomodre tkanine RecyTitan. Ta vsebuje 78 odstotkov reciklirane plastike in šest odstotkov vlaken iz recikliranih oblačil.

Slog notranjosti Lodge v kombinaciji s sivim usnjem uporablja material TechnoFil, sestavljen iz 75 odstotkov recikliranih vlaken ECONYL in 25 odstotkov poliestra. Pozornost tu pritegnejo oranžni šivi in druge podrobnosti v oranžni barvi, tudi varnostni pasovi.

Pri slogu notranjosti Suite pa je elegantno črno oblazinjenje sedežev izdelano iz kombinacije pravega in umetnega usnja s šivi v konjak rjavi barvi.

Foto: Škoda

Elroq je na voljo tudi v različici Sportline z dodatki v videzu karbona, z znižanim podvozjem (15 milimetrov spredaj in deset milimetrov zadaj) ter z značilnimi črnimi detajli zunanjosti. Športno vzdušje v vozilu ustvarja oblazinjenje v kombinaciji mikrotkanine Suedia in običajnega umetnega usnja. Okrasni elementi, ki so videti kot karbonska vlakna, ter usnjene obloge armaturne plošče in vrat s kontrastnimi sivimi šivi sklenejo popoln videz. Spredaj so športni sedeži z integriranimi nasloni za glavo, oblazinjenjem iz Suedie in sivimi šivi.

Foto: Škoda

Vse informacije, ki jih potrebujete med vožnjo, so v Elroqu vedno tam, kjer jih želite, za kar poskrbi kombinacija digitalne instrumentne plošče, 13-palčnega zaslona infozabavnega sistema in projicirnega zaslona z obogateno resničnostjo.

Foto: Škoda

Praktičen, kot Škoda mora biti

V skladu s Škodino tradicijo je Elroq izjemno praktičen avtomobil. Notranjost je v osnovi enako prostorna kot pri njegovem večjem sorodniku, modelu Enyaq, saj prtljažnik sprejme 470 litrov prtljage (če so sedeži zloženi, do 1.580 litrov), v kabini pa je na voljo 48 litrov dodatnega prostora za shranjevanje. Hkrati je Elroq opremljen z več Simply Clever rešitvami, kot je denimo mrežasti žep za shranjevanje polnilnega kabla pod pokrovom prtljažnika. Tako vam je kabel vedno pri roki, tudi ko je v prtljažniku veliko prtljage.

Foto: Škoda

Odlično se vozi

Vožnja z električnim Elroqom je prijetno tiha in udobna. Z enakimi dimenzijami, kot jih ima klasični športni terenec Škoda Karoq, in z električnim motorjem, nameščenim na zadnji osi, je Elroq okreten, odziven in zanesljiv avtomobil. Ima majhen obračalni krog, vožnja pa je zaradi pogona na zadnji kolesi (pri modelu 85x je na voljo tudi štirikolesni pogon) še kako zabavna. Opcijsko prilagodljivo podvozje (DCC) nato še poveča užitek v vožnji, hkrati pa še bolj razvaja potnike. Številni asistenčni sistemi poskrbijo tudi za vrhunsko varnost.

Odpeljite se z njim na testno vožnjo! Na portalu testiraj.skoda.si pri najbližjem trgovcu izberite termin po lastni izbiri. Potrditev termina boste prejeli takoj. Pa obilo užitkov v vožnji!

Foto: Škoda

Ima dodelano aerodinamiko

Elroq 85 lahko z enim polnjenjem prevozi do 581 kilometrov, Elroq od 60 do 403 kilometre in Elroq od 50 do 375 kilometrov. To so odlične številke, ki jih ta model med drugim dolguje svoji izpopolnjeni aerodinamiki. Koeficient zračnega upora 0,26 zagotavlja, da Elroq za premikanje skozi zrak porabi najmanjšo možno količino energije. Odlična aerodinamika pa ima še eno prednost, saj prispeva k tišini in udobju v vozilu.

Foto: Škoda

Koliko stane? Cene se začnejo pri: 34.742 evrih za Elroqa 50,

36.343 evrih za Elroqa 60,

39.500 evrih za Elroqa Sportline 60,

41.344 evrih za Elroqa 85 in

43.043 evrih za Elroqa Sportline 85. To pomeni, da ste ob nakupu Elroqa 50 za 34.742 evrov upravičeni do subvencije v višini 7.200 evrov, ob nakupu modela Elroq s ceno med 35 tisoč in 45 tisoč evri do 6.500 evrov subvencije ter ob nakupu Elroqa za več kot 45 tisoč evrov do subvencije v višini 4.500 evrov. S pomočjo financiranja Škoda E-Bon pa lahko ceno izbranega Elroqa znižate za tri tisoč evrov. To dejansko pomeni, da lahko Elroq stane do 38 tisoč evrov, vi pa si z E-Bonom njegovo ceno znižate za tri tisočake in tako še vedno prejmete najvišjo subvencijo. Če Elroq stane denimo do 48 tisoč evrov, pa ste zaradi E-Bona posledično upravičeni do 6.500 (namesto 4.500) evrov subvencije. In koliko vas bo stal najcenejši Elroq 50 z E-Bonom in subvencijo? Ko izhodiščni ceni 34.742 evrov odštejete tri tisoč evrov E-Bona, dobite znižano ceno Elroqa 50 v višini 31.742 evrov. S tem zneskom ste upravičeni do 7.200 evrov subvencije. Elroq 50 je tako lahko vaš že za 24.542 evrov. Subvencije veljajo tudi za pravne osebe, ki pa lahko ob nakupu uveljavljajo še odbitek DDV in investicijsko davčno olajšavo, velja pa tudi ničelna boniteta. Več podrobnosti o subvencijah in financiranju si preberite TUKAJ, svoj izračun financiranja pa lahko naredite TUKAJ. Elroqa po lastnih željah si lahko sestavite v konfiguratorju.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.