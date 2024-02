Bo 240 kilovatov dovolj? Španci so ga pošteno začinili. #foto

Cupra je za električnega borna pripravila še veliko zmogljivejšo različico. Moč pogona bo pri različici VZ že 240 kilovatov in 545 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro bo born VZ pospešil v 5,7 sekunde, najvišjo hitrost pa so povečali do 200 kilometrov na uro.

Zaradi povečanih zmogljivosti so baterijo rahlo povečali in ta ima v bornu VZ uporabno kapaciteto 79 kilovatnih ur (kWh). Moč polnjenja prek polnilnic DC znaša do 170 kilovatov.

Inženirji so za različico VZ tudi izpopolnili nastavitve podvozja, prav tako pa tudi povratne informacije volanskega sistema, boljši občutek na zavornem pedalu, z obvolanskimi ročicami bo lahko voznik tudi hitro nastavljal jakost rekuperacije energije.

Poleg 20-palčnih platišč so pri Cupri poskrbeli še za nekaj dodatkov, ki poudarijo športnost avtomobila.

Kaj zmore konkurenca?

Cupra born VZ je odgovor na športne primerke dimenzijsko podobnih električnih avtomobilov. MG 4 bo imel različico electric xpower z močjo 320 kilovatov, po moči in zmogljivosti je visoko Teslin model 3 - ta ima že v izhodiščni različici moč 208, v različici long range pa že 366 kilovatov. Različice performance pri Tesli za model 3 še niso prenovili.

Foto: Cupra

