Biografija Slovenca, ki je že kot najstnik sanjal o avtomobilih #video

Najuspešnejši in najbolj prepoznaven slovenski avtomobilski športnik Andrej Jereb z biografijo z naslovom Moja linija povzema svoje življenje in kariero, ki se je leta 2010 končala z največjim uspehom – uvrstitvijo v prvo deseterico slavnega relija Monte Carlo. To je tudi prva izdana biografija avtomobilskega športnika v Sloveniji.

V svoji biografiji Andrej povzema kompleksnost relija, svoj intimni odnos do avtomobilskega športa, vzponov in padcev in rasti skozi kariero. Jereb: Biografija predvsem kot navdih

"Namen knjige ni le povzemati športno pot, temveč knjigo ponuditi tudi kot navdih vsem mladim. Vsem tistim, ki jih nekaj v mladih letih v srce zadene kot puščica in jih prevzame, čemur se nato povsem predajo in v tem vidijo svoje življenjske sanje, poslanstvo in cilj. Prav na tak način sem se kot najstnik zaljubil v reli. Ko še nisem imel vozniškega izpita, sem prek poletnega dela v avtopralnici dobil denar za prve dirkaške rokavice in tekmovalna sedeža. Pri 19 letih sem kupil prvi dirkalni avtomobil in odpeljal prvi reli," se spominja Andrej Jereb.

Ta prva dirka je bila zanj osnovna izpolnitev sanj in od takrat naprej so bili vsi nastopi, odpeljane hitrostne preizkušnje in zmage le še nadgradnja iskrenih sanj preprostega fanta iz Izole. V svoji biografiji Andrej povzema kompleksnost relija, svoj intimni odnos do avtomobilskega športa, vzponov in padcev in rasti skozi kariero.

Knjiga je razdeljena v 14 poglavij, ki pa jih spremljajo še dodatni vmesni pogovori z najbližjimi Andrejevimi sodelavci. Tako člani najožje družine, nekdanjimi sovozniki, pokrovitelji in člani ekipe. Celoten obseg knjige je 292 strani. Biografijo je napisal Gregor Pavšič, že skoraj desetletje novinar Siol.net, ki je v zadnjih petih letih izdal tudi dve lastni knjigi Usodna Strast 1 in 2.

Andrej Jereb je tudi zelo uspešen trgovec avtomobilske znamke Toyota, ob tem pa tudi znamk Seat in Kia. Foto: Toyota

"Ob izidu knjige se z Andrejem poznava že skoraj 20 let. Julija leta 2000 je v Dugem Selu na Hrvaškem slavil svojo prvo zmago v skupni razvrstitvi, in ko je po zadnji hitrostni preizkušnji pripeljal v servisno cono, kjer so rumeno seat ibizo kit car očistili in pripravili na polivanje s šampanjcem na ciljni rampi, sem bil prvi, ki je po tej krstni zmagi vzel njegovo izjavo. Takrat sem kot dvajsetletnik tudi prvič uradno stopil na novinarsko pot in konec tega leta, ko je osvojil prestižni naziv avtomobilista leta v Sloveniji, z njim tudi opravil prvi intervju. Andrej je dirkal naprej, osvajal je zmage in naslove, jaz pa sem do izida najine skupne knjige prav tako že skoraj 20 let zvest novinarstvu. Z Andrejem sva knjigo, z dobršno mero samodiscipline in zagnanosti, napisala v dobrem letu," je o knjigi povedal Gregor Pavšič, avtor biografije.



"Najini poti sta si bili v marsičem zelo podobni in vzporedni, zato je bilo tudi to knjigo toliko lažje napisati. Podobno kot Andreja je tudi mene že v otroških letih reli zadel v srce kot puščica. Tudi sam sem kot desetletnik z največjim ponosom nosil kapo Braneta Küzmiča in pogosto stal ob praznih cestah ter si domišljal, kako bi tam mimo peljali dirkalniki za reli. V ta šport sem vstopil drugače, a spet tako zelo podobno kot Andrej. Oba sva sledila otroškim sanjam in notranjemu glasu, da jim je treba vztrajno slediti," dodaja avtor.