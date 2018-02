Bilanca prvega dneva: brez vinjete ujeli 100 voznikov

Nadzorniki Darsa so danes do večernih ur že ujeli blizu sto voznikov brez ustrezne vinjete kovinsko modre barve z letnico 2018. Globa znaša praviloma 300 evrov, denar pa gre naravnost v državno blagajno. V zadnjih letih so vsak teden ujeli tisoč voznikov brez ustrezne vinjete.

Foto: DARS

Danes so bile na slovenskih avtocestah in hitrih cestah prvi dan obvezne nove vinjete z letnico 2018. Čez dan smo opazili več nadzornikov Darsa, ki so preverjali nalepljene vinjete na vozilih. Že prvi dan so po trenutnih podatkih ujeli blizu sto voznikov, ki niso imeli ustrezne vinjete. Večinoma so bili to Slovenci, sporočajo z Darsa.

V povprečju vsak teden tisoč voznikov brez vinjete

Lani so pri Darsu v prvih desetih mesecih izdali skoraj 50 tisoč plačilnih nalogov, torej več kot tisoč vsak teden. Višina predpisane globe je od 300 do 800 evrov, pri čemer cestninski nadzorniki na mestu prekrška praviloma izdajo najnižjo globo 300 evrov. Globe sicer niso prihodek Darsa, temveč se v celoti stekajo v državni proračun.

Vozniki morajo za letno vinjeto za osebna vozila odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov in za tedensko 15 evrov. Uporabniki motorjev bodo za letno vinjeto odšteli 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,5 evra. Lastniki kombijev pa morajo za vinjete odšteti nekoliko več. Letna vinjeta za ta vozila stane 220 evrov, mesečna 60 evrov, tedenska pa 30 evrov.

Vinjeta mora biti tudi pravilno nameščena

Kot opozarjajo na Darsu, mora biti vinjeta na vozilu pravilno nameščena. Vozniki jo morajo nepoškodovano namestiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smejo namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno, ali na stransko okno vozila.

Pred namestitvijo nove vinjete je treba odstraniti predhodno nameščeno oziroma neveljavno vinjeto. Paziti je prav tako treba, da z vinjeto ne prekrijemo sestavnih delov varnostno-asistenčnih sistemov, kot so na primer kamere na vrhu vetrobranskega stekla.

Največje število prekrškarjev je bilo v zadnjih dveh letih, ko so letno ujeli nekaj več kot 56 tisoč prekrškarjev, od uvedbe pa skupaj že skoraj pol milijona.



Letno se z naslova kazni povprečno zbere 7,6 milijona evrov (ob predpostavki, da vsi plačajo polovično kazen, ki znaša 150 evrov), vendar ta denar ne konča pri Darsu, ki skrbi za nadzor, ampak se steka v državni proračun.