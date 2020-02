Bi ga še prepoznali? To je novi hyundai i20.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je pred manj kot dvema letoma prenovil model i20, čez manj kot štirinajst dni pa bodo na avtosalonu v Ženevi že pokazali novo generacijo. Konkurent volkswagen polu, renault cliu, opel corsi in drugim malim mestnim avtom bo svoj delež pogače iskal z drznim zunanjim videzom in brez dizelskih motorjev.

Foto: Hyundai

Za zdaj še aktualni i20 je bil izredno celovit avtomobil, ki mu pravzaprav nismo mogli očitati večjih pomanjkljivosti. A Korejci so ugotovili, da morajo na tem izredno konkurenčnem trgu izstopati, če želijo zasenčiti predvsem evropske tekmece. I20 je tako dobil celovito vizualno prenovo. Drzen sprednji del avtomobila nadgradijo številne majhne podrobnosti, zadnji del pa bo nedvomno razdelil javnost.

V notranjosti manj drznih potez

Nadgradnja zunanjega videza je tudi možnost dvobarvne kombinacije, s katero bo še nekoliko bolj izstopal na slovenskih in evropskih cestah. Čeprav Hyundai še ni pokazal notranjosti, najverjetneje ne bo sledila drznim potezam zunanjosti. Vsekakor bo i20 vstopil v 21. stoletje z digitalnimi merilniki in zaslonom na dotik, manjkali ne bodo niti žarometi v tehnologiji LED in številni varnostni sistemi.

Dizlom so se odpovedali že s prenovo

Kaj pa motorna paleta? Hyundai se je že pred časom odpovedal dizelskim motorjem, zato bosta v ponudbi litrski turbotrivaljnik in 1,2-litrski atmosferski štirivaljnik. Za zdaj to še ni uradno, a pričakujemo lahko tudi elektrificirano različico za zmanjševanje emisij in povprečne porabe goriva.

Prvič bodo na svoj račun prišli tudi športni navdušenci, saj so v preteklosti že opazili testno mulo i20 N, ki jo bo najverjetneje poganjal 1,6-litrski turboštirivaljnik z okoli 200 "konji".

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai