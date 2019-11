Avtomobilski spektakel, ki že močno jezi Trumpa #foto

Zvezna država Kalifornija je tradicionalna podpornica avtomobilov na alternativne pogonske vire. Tovrstne podpore se med zveznimi državami sicer močno razlikujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je predvsem zaradi ohranjanja služb podpornik izkoriščanja fosilnih goriv in ZDA so pod njegovim vodstvom tudi odstopile od pariškega okoljskega sporazuma.

Trump je privolil v to, da Ford izdeluje električnega crossoverja v Mehiki. Takrat še ni vedel, da se bo avtomobil imenoval mustang. To ime ponazarja avtomobilsko industrijo v ZDA. Foto: Ford Ameriški avtomobilski simbol bodo izdelovali v Mehiki

Medtem ko v Evropi klasični avtomobilski saloni izgubljajo svoj pomen, je na velikih trgih, kot so ZDA ali Kitajska, njihova vloga še vedno zelo močna. Oči avtomobilske industrije so tako ta teden uprte v Los Angeles. Predsednik Trump ne bo vesel tistega, kar bi tam lahko videl.

Ford je že včeraj predstavil eno svojih najpomembnejših novosti zadnjih let, in sicer prvi namenski električni avtomobil s pomenljivim imenom mustang mach E. Navzven ne skriva oblikovalskih smernic mustanga, v notranjosti pa rešitev Tesle. Avtomobil si je prislužil celo javno odobravanje prvega moža Tesle Elona Muska, a tega električnega mustanga, že 55 let simbol avtomobilske industrije ZDA, ne bodo izdelovali Američani, temveč Mehičani.

Trump želi v ZDA postaviti enotne okoljske standarde, a nekatere zvezne države jih želijo sooblikovati samostojno. Foto: Reuters

Nekoč Detroit, danes Kalifornija

Daleč so torej časi avtomobilskega bazena v okolici Detroita, ki je takrat gostil enega najpomembnejših svetovnih avtomobilskih salonov. Danes se je središče avtomobilske industrije ZDA preselilo na tehnološko in programsko osredotočeni Zahod s Silicijevo dolino na čelu.

Kalifornija ne bo kupila službenih vozil tistih znamk, ki sledijo Trumpu



Znotraj ZDA v avtomobilskem svetu nastajata dva očitna pola in tak dvotirni sistem usmeritev, vizij in predpisov pošteno jezi avtomobilske proizvajalce. Zvezna država Kalifornija želi pritisniti na zvezne zakone, saj želijo sami sooblikovati svoje okoljske standarde. Kaliforniji ob strani stoji še 22 drugih zveznih držav.



Tako bodo ob prenovi svojega voznega parka odmislili proizvajalce, ki take usmeritve ne podpirajo. To so do zdaj storili le Volkswagen, Ford, BMW in Honda, na drugi strani pa Trumpovi administraciji sledijo tudi veliki proizvajalci, kot so Toyota, General Motors, Fiat Chrylser in preostali.



Ta skupina izpostavlja, da dvotirni sistem predpisov – eden s strani zvezne vlade, drugi pa s strani posameznih zveznih držav – vodi v avtomobilski kaos. Omenjena Toyota ima sicer s hibridnimi vozili v Kaliforniji precejšen prodajni potencial.

Toyoti gredo pošteno v nos avtomobilski spori v ZDA, v Los Angelesu pa bodo predstavili priključnohibridno različico športnega terenca RAV4. Foto: Gašper Pirman

Elon Musk bo ta teden razgrnil Teslin električni "pickup". Foto: Alex Springer Audi bo razkril e-tron sportbacka, Tesla težko pričakovanega pickupa

Med razkritimi novostmi bo še več podobnih elektrificiranih vozil. Z vidika Evrope bo zanimivo razkritje priključnohibridne različice toyote RAV4, ki bi morala imeti vsaj okrog 40 kilometrov povsem električnega dosega.

Audi bo danes ponoči razkril svoj drugi električni avtomobil. Športnemu terencu e-tronu quattro se bo pridružil še audi e-tron sportback, električna limuzina oziroma Audijev odgovor na teslo model S.

V noči na petek bo svoj prvi električni "pickup" razkrila še Tesla, ki bo to novost predstavila v neposredni bližini razstavišča v Los Angelesu. Za zdaj o tem vozilu še ni veliko znanega, na ceste pa bi moral zapeljati vsaj do leta 2022. Takrat bo namreč električno različico svojega v ZDA kultnega poltovornjaka F-150 predstavil tudi že Ford.