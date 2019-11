Zdaj še Volkswagen: Leta avtomobilske "zabave" so končana

Volkswagen, največji proizvajalec avtomobilov v Evropi, je prilagodil in znižal pričakovano rast prihodkov in zaslužkov. Prvi finančnih nemškega koncerna je priznal, da so leta cvetenja avtomobilskega posla končana.

Volkswagen je priznal, da jih na svetovnem avtomobilskem trgu čaka zahtevno leto 2020. Zato so za pet odstotnih točk znižali svojo napoved prihodkov, enako pa tudi napoved dobička. Tako so do zdaj med leti 2016-2020 napovedovali 25-odstotno, zdaj pa le še 20-odstotno rast prodaje. Napoved operativnega dobička so v tem obdobju znižali s 30 na 25 odstotkov. To sicer še vedno kaže, da bodo pri Volkswagnu kot največjemu evropskemu proizvajalcu avtomobilov, zaslužili več milijard evrov. Kljub temu pa znižane napovedi kažejo na zaostrene razmere na trgu, nestabilnost nekaterih globalnih trgov in vse večje stroške razvoja alternativnih pogonov.

Stroške povečujejo vlaganja v alternativne pogone, digitalne storitve in prilagajanje na novi svet prodaje vozil

Dobičke bodo manjšali tudi razvojni stroški vzpostavitvi novih digitalnih storitev, ki bodo širili dejavnosti klasičnih avtomobilskih trgovcev. Volkswagen bo tako v razvoj programskih in digitalnih operacij vložil kar 14,4 milijarde evrov. To je sicer del 60 milijard evrov težke naložbe v razvoj novih tehnologij.

Medtem ko razvoj alternativno gnanih vozil (v primeru Volkswagna je to predvsem električni pogon) povečuje stroške, bodo primanjkljaj kompenzirali s prodajo dražjih športnih terencev (ti zagotavljajo večji zaslužek do prodanega vozila, v povprečju znamka Volkswagen z enim avtomobilom zasluži komaj dobrih tisoč evrov) in nižanjem proizvodnih stroškov.

Foto: Volkswagen

Strošek izdelave električnega avtomobila je vse manjši

Pri Volkswagnu so obenem izpostavili, da bo 40 odstotkov ceneje izdelat novi ID.3 kot nekdanjo električno različico golfa prejšnje generacije. V novem ID.3. bodo namreč baterijski paket lahko uporabili kot del celotne vzvojne čvrstosti avtomobila, veliko prihrankov prinaša tudi modularna platforma MEB.

Ta zagotavlja učinkovito proizvodnjo in predvsem zadovoljivo ekonomijo obsega, saj si jo bodo delile tudi druge znamke koncerna. Okrog leta 2025 bodo strošek proizvodnje električnega avtomobila izenačili z bencinskim ali dizelskim vozilom, kar bo povečalo dobičkonosnost električnih vozil.

»Položaj našega koncerna je sicer še vedno zelo vzdržen. Toda lahko rečem, da je glavni del naše zabave končan,« je v pismu vlagateljev dejal prvi finančnik Volkswagen Groupa Frank Witter.