Potrdili datum novega velikega razkritja Tesle

Tesla bo po napovedi Elona Muska 21. novembra razkrila svoj električni poltovornjak, o katerem do zdaj uradno še ni veliko znanega. Poltovornjaki so priljubljeni predvsem v ZDA, kjer sodijo v sam vrh avtomobilske prodaje.

Elon Musk je že večkrat napovedal Teslin »pickup« z električnim pogonom. Musk je vozilo poimenoval cybertruck, napoveduje drugačno zunanjost kot pri ostalih podobnih vozilih, uradno pa o tem novem adutu Tesle ni veliko znanega. Po internetu sicer že mesece krožijo različni računalniški prikazi, ki pa jih je Musk do zdaj še vse ovrgel kot »daleč od pravega vozila.«.

Fordov F-150 bo električno različico dobil leta 2022. Foto: Ford Priložnost za pospeševanje prodaje v ZDA

Tesla bo pickup razkrila 21. novembra. Musk je datum povezal z datumom iz originalnega filma Blade Runner, prav gotovo pa ni naključje, da bo istočasno v Los Angelesu potekal tudi avtomobilski salon.

Poltovornjaki so v ZDA zelo priljubljeni in veljajo za najbolje prodajani razred, kar kaže na finančno smiselnost novega Teslinega modela. Prav na trgu v ZDA se je v zadnjem času prodaja Tesle ohladila, saj so se predvsem z modelom 3 mnogo bolj osredotočili na Evropo in zdaj tudi že Kitajsko.

Ford je v ZDA samo lani prodal več kot 900 tisoč vozil serije F. Tudi pri Fordu bodo leta 2022 izdelali električno različico poltovornjaka F-150. Musk je Teslino vozilo dimenzijsko v preteklosti povezal prav s F-150. Obljubil je tudi začetno ceno pod 50 tisoč ameriškimi dolarji.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019