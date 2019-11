Razkrit ponoči: kultno ime, nov pogon in veliko upanje #video

Ford je tvegal in za svoj prvi namenski električni avtomobil, tekmec tesli Y in jaguarju I-pace, uporabil ime kultnega mustanga. Električni crossover do prvih lastnikov konec prihodnjega leta; pogon na zadnji ali vsa štiri kolesa, doseg do 600 kilometrov. Avtomobil oblikovno kombinacija tradicije mustanga in novih digitalnih prijemov.

Moč elektromotorjev bo do 465 "konjev" in 830 njutonmetrov navora. Toliko bo omogočala najmočnejša različica GT. Foto: Ford Medtem ko je v kinematografe pred dnevi prišel film Ford v Ferrari (slovensko Izzivalca), ki govori o Fordovem namenskem vstopu v svet dirkaškega športa z modelom GT 40 in tudi prvemu mustangu, s katerim so želeli povečati privlačnost in prepoznavnost svoje znamke v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja, je Ford danes ponoči na avtomobilskem salonu v Los Angelesu razkril svoj prvi namensko izdelani električni avtomobil. Ta nosi pomenljivo ime mustang in z dodatkom mach-E prvič v 55-letni zgodovini širi mustangovo družino avtomobilov.

Povezanosti s kultnim mustangom ne more skriti

To je novi električni crossover, ki (poleg imena) povzema oblikovalske poteze mustanga in predstavlja neposrednega tekmeca Teslinemu modelu Y. Avtomobil je dolg 4,71 metra, širok je 1,88 metra in visok 1,59 metra, kar ga postavlja med električne tekmece kot sta jaguar I-pace in mercedes EQC.

Mustang mach-E stoji na plaftormi GE2 (global electrified 2). To je znatno preoblikovana arhitektura C2, ki so jo uporabili za novega focusa in kugo. Oblikovalsko izstopa daljši pokrov motorja (zaščitni znak mustanga), avtomobil prav tako nima klasičnih kljuk stranskih vrat. Namesto kljuk so za odpiranje predvideni manjši gumbi, odklepati jih bo mogoče tudi prek mobilnega telefona. Stebriček B bo imel tudi manjšo tipkovnico za morebitni vnos kode pred vstopom v vozilo.

Avtomobil je dolg 4,71 metra, širok je 1,88 metra in visok 1,59 metra. Podobnosti z mustangom ne more skriti takoj spredaj kot tudi ne zadaj. Foto: Ford

Foto: Ford

Notranjost v slogu Tesle z velikim pokončnim zaslonom

Zanimiva je notranjost, v kateri izstopa predvsem velik pokončni 15,5-palčni zaslon na dotik. Na njegov spodnji del so namestili večji vrtljiv gumb, prek tega zaslona pa bo voznik upravljal večino funkcij infozabavnega vmesnika. Ta sloni na novi generaciji operacijskega sistema Sync 4, ki bo omogočal tudi nadgradnje na daljavo.

Pred voznikovimi očmi je še 10,2-palčnj digitalni zaslon, nekaj klasičnih fizičnih gumbov pa je obdržal tudi še volanski obroč.

Na spodnjem delu pokončnega zaslona je velik vrtljiv gumb. Foto: Ford

Foto: Ford

Dve velikosti baterij, doseg vse tja do 600 kilometrov

Ford bo mustanga mach-E prihodnje leto sprva ponudil z dvema različnima kapacitetama baterije (75 ali 99 kilovatnih ur) in tremi različnimi zmogljivostmi elektromotorjev.

Osnovno različico bo poganjal le en elektromotor na zadnji osi. Manjšo baterijo bo poganjal motor z močjo 190, večjo pa z močjo 212 kilovatov. Ford obljublja pospešek do 100 kilometrov na uro v manj kot osmih sekundah in doseg po standardu WLTP od 450 do 600 kilometrov.

Štirikolesno gnani mustang mach-E bo imel v osnovni različici prav tako moč 190 kilovatov, z večjo baterijo pa bo moč znašala 247 kilovatov. Pospešek do 100 kilometrov na uro bo krajši od šestih sekund, doseg z enim polnjenjem po standardu WLTP pa bo znašal od 420 do 540 kilometrov.

Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo znašala do 150 kilovatov.

Izdelovali ga bodo v Mehiki, do prvih kupcev proti koncu prihodnjega leta

Omenimo še to, da ima mustang mach-E osnovno prostornino prtljažnika 400 litrov, ob tem pa še dodatnih 100 litrov prtljažnika v sprednjem prostoru avtomobila. Različice z enim elektromotorjem bodo imele 18-, tiste z dvema elektromotorjema pa že 19-palčna kolesa.

Ford je začel skupaj s premiero prek interneta zbirati tudi prednaročila za ta avtomobil, ki ga sicer na cestah pričakujemo proti koncu prihodnjega leta. Izdelovali ga bodo v Mehiki.

O cenah v Los Angelesu pri Fordu niso bili natančni, začetne cene pa se bodo gibale od 40 do 50 tisoč ameriških dolarjev. Na natančne specifikacije in cene bo tako treba počakati do prihodnjega leta.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford