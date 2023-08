Avtomobilski posel v Sloveniji: zaslužki so bajni in rekordni

Avtomobilski posel je v zadnjih letih zaznamovalo več pojavov. Po letu 2019 je prodaja novih avtomobilov močno upadla. Čeprav je ta letos višja od lanske, je še vedno 30 odstotkov pod ravnjo iz obdobja pred epidemijo covid-19. Po tej je industrijo pretresla še kriza s pomanjkanjem različinih sestavnih delov, najbolj polprevodnikov, in s tem močno povečane čakalne dobe na nove avtomobile. Teh je primanjkalo, povpraševanje je presegalo ponudbo in zato so se – ob tehnoloških in varnostnih napredkih – avtomobili občutno podražili.

Foto: Gašper Pirman

Avtomobilski proizvajalci so se zavezali, da bodo dali prednost dobičkonostnosti in da ne bodo za vsako ceno lovili kar najvišjih prodajnih številk. Kljub vtisu krize, tako zaradi čakalnih dob kot vse višjih cen, pa avtomobilski posel vsaj za tiste največje ponudnike oziroma trgovce cveti.

Pet najuspešnejših avtomobilskih trgovcev je leta 2021 v Sloveniji zaslužilo 35, predlani 54, lani pa že 60 milijonov evrov, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Spodnji graf (za prvih 10 trgovcev v vsakem letu) kaže dokaj enakomerne prihodke, a zato občutno rast dobičkov.

Foto: Red Bull Content Pool

Top 20 avtotrgovcev po prihodkih iz poslovanja:

2022 2021 2020 1 PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 475.955.800 504.220.261 497.910.134 2 GA Adriatic, d.o.o. 411.818.685 437.566.610 426.616.119 3 PORSCHE INTER AUTO, d.o.o. 262.639.940 251.252.159 248.627.063 4 TOYOTA ADRIA, d.o.o. 211.231.071 178.190.765 105.774.073 5 P Automobil Import, d.o.o. 107.601.952 101.306.141 99.401.722 6 AVTO TRIGLAV, d.o.o., Ljubljana 100.608.215 99.605.227 105.685.620 7 C Automobil Import, d.o.o. 90.862.740 65.502.365 58.245.012 8 Star Import, d.o.o. 86.487.320 65.371 / 9 KMAG, d.o.o. 86.439.011 107.131.644 97.579.944 10 SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, d.o.o. 85.182.046 86.411.191 84.715.100 11 BMW Slovenia, d.o.o. 84.169.306 70.683.774 51.019.005 12 Autocommerce, d.o.o. 71.066.181 145.492.353 134.155.299 13 Hyundai Avto Trade, d.o.o. Ljubljana 66.310.714 65.300.790 56.834.435 14 AVTO SLAK, d.o.o. 62.643.887 58.672.828 63.231.368 15 AVTOTEHNA VIS, d.o.o. 53.610.964 46.983.601 53.119.776 16 AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o. Kranj 50.225.024 42.564.573 41.152.962 17 A2S d.o.o. 49.412.659 53.892.159 51.835.374 18 SELMAR, d.o.o. 44.088.811 50.276.643 38.321.461 19 AVTOHIŠA MALGAJ, d.o.o. 43.326.503 53.635.885 50.454.421 20 AVTOPLUS, d.o.o. Koper 37.879.255 16.856.683 12.807.337

Top 20 avtotrgovcev po prihodkih iz poslovanja:

2022 2021 2020 1 PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. 23.308.361 15.198.563 14.476.706 2 TOYOTA ADRIA, d.o.o. 14.353.439 7.874.903 4.987.230 3 AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. 7.577.887 18.987.400 8.264.489 4 GA Adriatic d.o.o. 7.376.466 5.613.153 3.465.580 5 PORSCHE INTER AUTO d.o.o. 7.351.817 7.054.012 4.284.409 6 P Automobil Import d.o.o. 6.357.639 5.365.380 3.611.826 7 KMAG, d.o.o. 5.806.102 5.684.593 2.328.586 8 C Automobil Import d.o.o. 4.367.951 2.548.516 495.489 9 Star Import, d.o.o. 3.251.467 2.194 / 10 SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, d.o.o. 3.246.963 1.985.326 -14.114 11 Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana 2.931.046 1.356.974 426.166 12 SAWAL, d.o.o. 1.869.220 725.839 116.456 13 SELMAR, d.o.o. 1.781.512 2.265.253 1.100.797 14 AVTOTEHNA VIS, d.o.o. 1.629.582 658.884 440.405 15 AVTO SLAK, d.o.o. 1.455.136 702.491 569.644 16 Autocommerce, d.o.o. 1.432.368 1.779.386 -1.160.747 17 AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana 1.408.975 705.027 -22.910 18 AVTO ŠKAFAR, d.o.o. 1.274.560 936.082 913.492 19 AVTOPLUS, d.o.o. Koper 990.976 165.848 94.315 20 PAN-JAN D.O.O. 918.988 926.078 808.509

vir. Bizi.si

Foto: Gašper Pirman

Lani nihče pod mejo pol milijarde evrov prometa

Najuspešnejši med njimi je bil ponovno Porsche Slovenija, ki je lani ustvaril 475 milijonov evrov prihodkov in 23,3 milijona evrov dobička. To je njihov najuspešnejši rezultat do zdaj po dobičku, ne pa po prihodkih. Ti so namreč tako za Porsche Slovenija kot nekdanje podjetje Renault Nissan Adriatic v zadnjih letih že presegli mejo pol milijarde evrov. To dokazuje osnovni trend, da je mogoče danes z manj prodanimi avtomobili zaslužiti več.

Po prihodkih sta daleč pred vsemi Porsche Slovenija in novo podjetje Grandautomotive Adriatic (GA Adriatic). To je v Sloveniji prevzelo nekdanji Renaultov posel, sicer pa gre za podjetje v lasti izraelske skupine Taavura. Več kot sto milijonov evrov prometa so imeli še Porsche Inter Auto, Toyota Adria, P Automobili Import in Avto Triglav.

S prodajo avtomobilov se v Sloveniji ukvarja več kot 1.100 gospodarskih subjektov, od teh jih je lani poldrugi odstotek zaslužilo vsaj milijon evrov.

18 trgovcev z več kot milijonom evrov dobička

Pri dobičkih je vrstni red nekoliko drugačen. Porsche Slovenija je z 23,2 milijona evrov doseglo nov rekord. Lanski dobiček je znašal še dobrih 15 milijonov evrov. Drugo mesto je pripadlo družbi Toyota Adria s 14,3 milijona evra dobička, pol tega zneska pa so dosegli pri Avto Aktivu, GA Adriaticu in Porsche Inter Autu. Pogled na poslovne rezultate v zadnjih treh letih kaže na precej stabilne rezultate.

Več kot milijon evrov je lani zaslužilo 18 trgovcev z avtomobili, v tej branži pa je bilo konec letošnjega julija trenutno sicer registriranih 1.159 poslovnih subjektov (d.o.o. in s.p.).