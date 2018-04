Avtomobilski davki bogatijo EU, ta z nožem v hrbet?

Novi osebni avtomobili državam Evropske unije prinašajo veliko davkov. Medtem ko bo nov sistem merjenja izpustov WLTP zagotovil bolj realne podatke in jasnejšo sliko za končnega kupca, evropska politika zaradi prepočasnega prirejanja davčnih zakonov drvi proti višjim cenam avtomobilov.

Kako bo nov način merjenja izpustov CO2 vplival na prihodkovne vire denarja od novih avtomobilov v državne blagajne članic EU in kaj spremembe pomenijo za lastnika vozila? Foto: Thinkstock

Trgovci kričijo, država čaka: Kdo bo plačal dražje avte?

Avtomob WLTP prinaša veliko bolj realne podatke o porabi goriva in izpustih CO2. Foto: Citroën ilska industrija v Evropi ni le vir zaposlovanja, temveč tudi neposrednih prihodkov za državne blagajne članic Evropske unije. V avtomobilskem sektorju v državah EU dela kar 12,6 milijona ljudi oziroma 5,7 odstotka zaposlenih. Evropski avtomobilski proizvajalci letno v raziskave in razvoj vložijo v povprečju 50 milijard evrov, prav tako pa so proizvajalci izvozno naravnani. Presežek trgovinskih avtomobilskih poslov za EU znaša kar 90 milijard evrov.

Nov način merjenja izpustov CO2 bo avtomobile očitno podražil

Države članic od prodaje novih avtomobilov dobijo veliko neposrednih davkov. Smo v letu prehodnega obdobja na nov način merjenja uradnih izpustov CO2 in porabe goriva po standard WLTP. Podatki bodo bolj realni in manj laboratorijski. Ob enakem tehničnem izhodišču bodo postali uradni podatki o porabi in izpustih mnogo višji. V Evropi je 20 držav – med njimi je tudi Slovenija – ki višino davka na motorna vozila (DMV) izračunajo na podlagi uradnega izpusta CO2.

To je 20 držav v EU, ki obdavčitev vozil izračunajo na podlagi izpusta CO2:



Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Hrvaška, Irska, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija.

Spremembe med starim NEDC in novim WLTP načinom merjenja izpustov:

Evropske države dobijo od avtomobilov na stotine milijard evrov

Dokler države ne spremenijo davčnh razredov, se bodo zaradi novih pravil merjenj cene vozil povečale. Bodo razliko krili kupci ali trgovci? Države se lahko same odločijo, kdaj bodo prilagodile obdavčitev. Kot prva bo to letos julija storila Danska, Slovenija letos take spremembe še ne načrtuje. Pravila WLTP bodo za vse nove avtomobile veljala od 1. septembra naprej.

»Obdavčitev motornih vozil je na letni ravni vredno več sto milijard evrov. Ta denar je za evropske vlade neposreden vir za financiranje različnih projektov in zdrave temelje gospodarstva. Vlade morajo poskrbeti, da prehod na WLTP ne bo negativno vplival na obdavčitev vozil. Če bi se zgodilo nasprotno, bi to obremenilo kupce vozil,« je povedal Erik Jonnaert, generalni sekretar Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Višji izpusti CO2, prerazporeditev davčnih razredov? Letos ne …



Slovensko Ministrstvo za finance je že pred dobrim letom napovedalo prestrukturiranje davčnih bremen in novelo DMV, ki bi ga predlagali v okviru projekta zelene proračunske reforme. Predlog je zaradi letošnjih parlamentarnih volitev ostal v predalu.



"Ob spremembi načina merjenja izpustov emisij CO2 za motorna vozila bo Finančna uprava RS pri odmeri davka še naprej upoštevala uradne podatke o izpustih CO2 motornih vozil. V povezavi z morebitnimi spremembami lestvice v zakonu o davku na motorna vozila pojasnjujemo, da sprememba zakona v normativnem delovnem programu vlade za leto 2018 ni predvidena. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, naj bi bila v zvezi s prehodom na nov način merjenja izpustov CO2 predvidena določena prehodna obdobja, tako v letošnjem letu pri odmerah davka na motorna vozila ne pričakujemo večjih sprememb," so nam sporočili s finančnega ministrstva.