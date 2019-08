Avtomobilska norišnica na Hrvaškem, kmalu tudi v Sloveniji?

Citroënovega spačka ni potrebno posebej predstavljati. Ta model z originalno oznako 2CV se je prav gotovo zapisal med najbolj kultne in prepoznavne avtomobilske ikone. Predstavili so ga pred 71 leti na pariškem avtomobilskem salonu in tega leta začeli tudi že izdelovati. Proizvodnja avtomobila z zračno hlajenim dvotaktnim motorjem se je končala šele leta 1990. Vseh so izdelali 3,8 milijona. Na njegovi zasnovi so izdelali tudi modele kot sta bila diana in ami.

Okolica Samobora in Zagreba v znamenju spačkov

Zadnji teden je svetovno srečanje teh avtomobilov gostil hrvaški Samobor. Tovrstna srečanja sicer organizirajo že od leta 1975. Poleg druženja lastnikov je glavni namen teh srečanj tudi vzdrževanja sporočila in zgodovinske vrednosti teh vozil. Hrvati so tako gostili že 23. srečanje 'spačkov'. Središče je bilo sicer v Samoboru, a organizirali so tudi posamezne avtomobilske izlete po celinskem delu države in tudi delu jadranske magistrale.

Skupno se je zbralo okrog tri tisoč vozil iz 37 različnih držav. Eden med njimi se je iz Anglije do Samobora vozil šest dni. Dogodek je letos sovpadal tudi s stoletnico znamke Citroën. Ta je bila pozneje priljubljena in številčna tudi v Sloveniji, saj so nekatere modele izdelovali tudi v koprskem Cimosu.

Video - vrhunci dogajanja v okolici Samobora in Zagreba:

Bienalno srečanje čez štiri leta v Sloveniji?

Leta 2017 so srečanje gostili Poljaki, letos Hrvati, čez dve leti pa se karavana seli v Švico. Leta 2023 pa si organizacije tega dogodka želijo slovenski ljubitelji teh Citroënovih vozil, ki imajo v Sloveniji prav tako množičen in močan klub. Vanj je namreč včlanjenih več kot 600 članov.

Leta 1995 so tako srečanje spačkov že organizirali v Skokah pri Mariboru in takrat se je tam zbralo skoraj dva tisoč starih citroënov. Čez štiri leta si želijo tak dogodek ponoviti in kandidaturo zanj so zadnje dni predstavljali tudi na Hrvaškem.

Video - Slovenci v Samoboru

