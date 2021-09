Avtomobil za leto 2040? Takšna je vizija BMW-ja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je na avtosalon v München pripeljal mestni avtomobil, ki je v celoti izdelan iz recikliranih materialov in napoveduje, kako Bavarci vidijo mobilnost čez dvajset let. Foto: BMW

BMW želi zopet premikati meje v svetu avtomobilov z novim, drznim konceptom, ki napoveduje mobilnost v mestih čez dvajset let. Koncept i vision circular je štirisedežni kompaktni avtomobil, v celoti izdelan iz recikliranih materialov, po koncu življenjske dobe pa se ga lahko zopet v celoti reciklira.

Čeprav koncept krasi precej udaren videz s številnimi zanimivimi rešitvami in igrivimi svetlobnimi linijami, je poudarek na trajnosti in ne na dizajnu. BMW je pri razvoju koncepta i vision circular sledil svoji filozofiji premisli, zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj (rethink, reduce, reuse and recycle). Koncept je zato v celoti izdelan iz recikliranih materialov, po koncu življenjske dobe se ga lahko v celoti reciklira − tudi baterijo.

Ni važen le izpust emisij, šteje celoten cikel

Bavarci se zavedajo, da za zniževanje izpustov emisij ni dovolj le prihod električnega avtomobila na ceste. Izpusti emisij se na ta način lahko zmanjšajo, a za dosego ogljične nevtralnosti je treba načrtovati celoten avtomobilski cikel − od modela, izdelave, življenjskega cikla do primerne razgradnje.

S takšno miselnostjo ne bodo namreč le zamenjali modelov z motorji na notranje zgorevanje z električnimi, temveč se bodo tudi osredotočili na materiale in samo proizvodnjo. Do leta 2030 nameravajo za 40 odstotkov znižati emisije celotnega življenjskega cikla vsakega modela. Dele iz kovine bodo zamenjali z recikliranim aluminijem in železom, za izdelavo baterij z elektrolitom v trdnem stanju (solid-state) pa bodo uporabljali reciklirane materiale, ki jih lahko kasneje znova uporabijo po koncu življenjske dobe baterije.

Odvečno elektriko lahko pošlje nazaj v omrežje

Pri BMW-ju niso pozabili niti na pnevmatike. Izdelane so iz trajnostne naravne gume, na njih so tudi obarvani reciklirani gumirani delci za dodatno moč in unikatni videz. Trajnostni koncept nadgradi še možnost vračanja odvečne energije iz baterije nazaj v omrežje.

Notranjost je narejena po meri mobilnosti čez dvajset let. Veliko je zaslonov, štirikotni volanski obroč (natisnjen s 3D-tiskalnikom in naravnimi lesnimi materiali), hitrost se prikazuje izključno na vetrobranskem steklu, za popestritev pa so nameščene številne svetlobne linije.

BMW bi rad v avtomobil preselil vzdušje dnevne sobe. Foto: BMW

Foto: BMW