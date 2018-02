Avtoimperij sredi Rusije, ki ga bo morda vodil Slovenec

Lada je v 50 letih izdelala okoli 29 milijonov svojih vozil. Glavno tovarno imajo v Togliattiju, kjer danes že izdelujejo bolj moderne lade, kot je ta s fotografije. Foto: Reuters

Aleš Bratož je domnevno med najresnejšimi kandidati za funkcijo predsednika AvtoVAZ. Foto: AvtoVAZ Ruski AvtoVAZ bo menjal predsednika uprave. Dozdajšnji predsednik Maure se bo preselil na drugi položaj znotraj Renaulta, po poročanju ruskih medijev pa je najresnejši kandidat za njegovo nasledstvo nekdanji prvi mož Revoza Aleš Bratož.

Ta je bil že do zdaj Mauretov svetovalec in zadolžen za proizvodnjo ter dobavo.

Več kot polstoletna tradicija proizvajalca, ki je danes del Renaulta

Ruski AvtoVAZ je proizvajalec avtomobilov z 52-letno tradicijo, ki je leta 2007 prišel pod lastništvo Renaulta. Danes je AvtoVAZ ena izmed petih – poleg Renaulta, Dacie, Alpine in Renault Samsung Motors – znamk skupine Renault. V Rusiji želijo do leta 2022 kot skupina doseči 30-odstotni tržni delež.

V Togliattiju imajo eno največjih avtomobilskih tovarn na svetu

Srce AvtoVAZ je v Togliattiju, kjer stoji ena največjih avtomobilskih tovarn na svetu. Tam imajo kar za 300 kilometrov proizvodnih trakov, tri različne proizvodne linije za vozila in dodatne linije za motorje ter druge komponente. Zmogljivost tovarne je kar 650 tisoč vozil na leto, kar pomeni 1.780 vozil na dan oziroma 74 vozil vsako uro.

V tovarni, ki so jo zgradili leta 1966, danes izdelujejo vozila znamk Lada, Renault, Dacia in Datsun.

Zmogljivost tovarne v Togliattiju je kar 650 tisoč vozil na leto, kar pomeni 1.780 vozil na dan oziroma 74 vozil vsako uro. Foto: Reuters

Ruski trg se po kolapsu počasi pobira



Renault je v AvtoVAZ leta 2008 vložil več kot milijardo dolarjev in postal 25-odstotni lastnik. Ruski avtomobilski trg je imel takrat izjemno velik potencial, ki pa so ga nato onemogočili rusko-ukrajinski spor in mednarodne sankcije proti Rusiji. Od leta 2012 se je prodaja novih avtomobilov več kot prepolovila.



Leta 2015 je imel AvtoVAZ 620 milijonov evrov, lani pa je izguba znašala še 89 milijonov dolarjev. Renault je lani dokapitaliziral AvtoVAZ in postal 50-odstotni lastnik.



Rusi so lani kupili 1,4 milijona novih avtomobilov, do leta 2020 pa bo prodaja predvidoma dosegla raven dva milijona avtomobilov.

Do zdaj so prodali že 29 milijonov lad

Poleg v Togliattiju imajo Rusi tovarno še v Izhevsku, okoli 1.200 kilometrov oddaljenem od Moskve. V zahodnem Uralu ima ta tovarna zmogljivost 113 tisoč vozil na leto, v njej pa je le ena proizvodna linija. Tam izdelujejo dva modela Lade (vesta, granta).

Lada je kot avtomobilska znamka predvsem v državah Vzhodne Evrope postala prava ikona. V Rusiji so več kot 50 let najbolje prodajana znamka. V 50 letih so po vsem svetu prodali okoli 29 milijonov svojih vozil.

Tudi oblikovno ruski avtomobili napredujejo

Današnje lade so precej drugačne od škatlastih modelov, ki jih poznamo iz časov nekdanje socialistične Sovjetske zveze. Moderni oblikovalski prijemi namreč niso obšli niti njihovih novih avtomobilov. Med temi izstopata predvsem modela vesta in športni terenec X-ray.

Ena izmed študij vozil znamke Lada v prihodnosti. Foto: Lada