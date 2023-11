Autopilot, smrtna žrtev: sodišče razsodilo, je kriva Tesla ali ne?

Do usodne nesreče je prišlo že leta 2019. Voznik Micah Lee je z modelom 3 vozil na avtocesti pri Los Angelesu. Pri tem pa je pri hitrosti 105 kilometrov na uro nenadoma zavil s ceste in se zaletel v drevo. Avtomobil je zajel požar. Voznik je umrl, dva potnika – med njimi tudi osemletni deček – sta bila huje poškodovana. Tožilci so od Tesle zahtevali 400 milijonov dolarjev za odškodnino. Odvetniki Tesle so poudarjali, da je Lee vozil pod vplivom alkohola in da ni povsem jasno, ali je bil Autopilot v času trka vklopljen.

Dvanajstčlanska porota je po štirih dnevih razprave odločila, da avtomobil ni imel proizvodne napake. Glasovali so v razmerju 9-3.

Foto: Gregor Pavšič

Bistvo razsodbe – za vožnjo avtomobila ostaja odgovoren voznik

Tesla je letos v Los Angelesu že dobila podoben primer, v katerem je zagovarjala tezo, da kljub morda zavajajočim oznakam (Autopilot, Full Self-Driving) voznikom sporoča, da avtomobil zahteva njihov nadzor. Po oceni analitikov gre pri razsodbi za jasno sporočilo, da je pri nesrečah z delno samodejno vozečimi avtomobili še vedno odgovoren voznik.

Zato sodni primer iz ZDA prinaša sporočilo tudi za druge proizvajalce. Tudi ti razvijajo sisteme druge in tretje stopnje avtonomne vožnje. Tehnologija polne avtonomne vožnje je sicer v zadnjem obdobju nekoliko izgubila pomen oziroma so se proizvajalci nekoliko upočasnili pri razvoju in napovedih, kdaj bi take avtomobile lahko videli na cestah. Realnost pa so vozniški asistenčni sistemi, ki predvsem na avtocestah z ohranjanjem položaja znotraj prometnega pasu danes že razbremenijo voznika – ta mora skoraj ves čas tudi držati volanski obroč –, prav tako zaznajo nevarnost trka in namesto voznika po potrebi tudi zavirajo.

Teslin Autopilot v Evropi veliko bolj omejen

Delovanje Autopilota, ki je Teslina oznaka za skupek asistenčnih sistemov, je v ZDA veliko bolj sproščeno kot v Evropi. Na naših cestah so tesle dejansko z vidika polsamodejne vožnje omejene bolj kot velika večina drugih avtomobilov. Voznik, ki na primer ne upošteva nasvetov vmesnika, da mora držati volanski obroč, dobi "kazen" – Autopilota ne more uporabljati, dokler ne parkira in izstopi iz avtomobila. Tesle znajo predvsem držati smer na avtocesti in z ustreznim doplačilnim paketom tudi prehitevati – za vse premike pa je še vedno potreben voznik, ki mora premik odobriti.