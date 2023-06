Audijeva novost v Avstriji: odgovor tudi za skeptike #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi je po Nurnbergu, Zurichu in Munchnu svoj četrti polnilni park odprl v avstrijskem Salzburgu. Zaradi lastnega baterijskega hranilnika, sestavljenega iz odsluženih avtomobilskih baterij, polnilno mesto ne potrebuje priključka na srednjenapetostno omrežje.

Foto: Audi

Polnilni park pri Salzburgu ima štiri priključke z močjo do 320 kilovatov. Ker je ultra zmogljiva polnilnica opremljena z baterijskim hranilnikom, sestavljenim iz litij-ionskih baterij odsluženih električnih vozil, je obremenitev omrežja veliko manjša. Polnilni park je tako dober primer sekundarne uporabe baterij starih električnih avtomobilov.

Zaradi baterijskega hranilnika takega polnilnega mesta prav tako ni treba priklopiti na srednjenapetostno omrežje. Tudi če so vsa polnilna mesta zasedena, lahko vsako med njimi nudi moč do 320 kilovatov.

Polnilnice odprte za vse voznike, Audijevim tudi možnost rezervacije

Polnilnice lahko uporabljajo vozniki vseh znamk s standardnim priključkom CCS, le Audijevi pa lahko svoje mesto rezervirajo vnaprej. Med možnostmi plačil so tudi kreditne kartice, Apple Pay in Google Pay.

Pri Audiju so razkrili tudi nekaj podatkov glede uporabe obstoječih polnilnih “hubov”. Tako se v Nurnbergu 70 odstotkov voznikov na polnilna mesta vrnilo večkrat. V povprečju dam dnevno zabeležijo 36 polnjenj, dnevni rekord je bil 62 polnjenj. Približno polovica uporabnikov se je tja pripeljala z električnimi audiji, ostali pa z avtomobili drugih znamk. V začetku letošnjega leta so v Nurnbergu, kjer je sicer od leta 2021 na voljo šest polnilnih mest in nad njimi 200 kvadratnih metrov velik prostor za počitek voznikov, gostili prvih 10 tisoč voznikov.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi