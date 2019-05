Audijev preobrat: prihajata še električni R8 in TT?

Audi se vse bolj intenzivno pripravlja na električno prihodnost in z napovedmi novih električnih avtomobilov napoveduje zanimivo električno prihodnost. Po prvem modelu e-tron in seriji konceptov naj bi v električno prihodnost zrla tudi nova generacija športnega R8.

Audi namerava superšportni R8 preleviti v električno ikono, ki bo z brutalnimi zmogljivostmi v senco postavila aktualno generacijo tega športnika. Foto: Audi

Dilema: kakšno pot bodo izbrali za R8 in TT

"Audi Sport mora imeti e-mobilnost in naša znamke mora biti električna. Govorimo o športnih avtomobilih in modelih RS - morajo se Za zdaj ni znana pot audija TT. Ali je namenska arhitektura J1 primerna tudi za manjše avtomobile, bo pokazal čas. Foto: Audi spremeniti. E-tron GT bo prišel ob koncu leta 2020, to bo prvi korak. Z električnim pogonom v športnem avtomobilu lahko bolje nadziramo vpliv čustvenega vedenja," je za britanski Car dejal Hans-Joachim Rothenpieler, vodja razvoja pri Audiju.

Kot še poroča Car, bo po športnem e-tronu GT na ceste zapeljal še superšportni e-tron GTR. S celico iz aluminija in koncernsko arhitekturo J1, ki jo bosta prva uporabila ravno e-tron GT in porsche taycan, bo predstavljal vrh ponudbe. Trije elektromotorji bodo proizvedli več kot 500 kilovatov, pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro pa bo znašal okoli dve sekundi. S pomočjo nove tehnologije baterijskega paketa bo doseg vsaj 480 kilometrov, hkrati pa bo polnjenje lahko induktivno in hkrati hitro.

"Rekel bom samo to - to moramo premisliti zelo previdno in upoštevati prodajne številke. R8 na leto kupi od 2.000 do 3.000 ljudi. Model TT okoli 20 tisoč. Če bomo izdelali neposrednega naslednika, bomo torej zagotovo izdelali novo ikono," je v intervjuju za nemški Motor und Sport dejal Bram Schot, izvršni predsednik Audija.

Gre po isti poti tudi Lamborghini?

Še vedno se pri večini poraja vprašanje, ali lahko na arhitekturi J1 izdelajo manjši športni avtomobil. Taycan v dolžino namreč meri 4,85 metra, trenutni audi R8 pa 4,42 metra. Za primerjavo: Audijeva študija PB18 (na zgornji fotografiji) v dolžino meri 4,53 metra in ima za pol centimetra daljše medosje. Če jim bo to uspelo, bodo dokazali, da lahko svojo arhitekturo prilagajajo različnim potrebam in baterijskim paketom. Ravno zaradi te prilagodljivosti bi arhitekturo J1 lahko uporabili tudi pri Lamborghiniju in na njej izdelali novo generacijo svojih modelov.

Na enaki osnovi, kot bo slonela nova generacija R8, bi lahko slonel tudi najnovejši Lamborghinijev električni superšportnik. Foto: Porsche