Audijev petvaljni stroj za Cuprin SUV #foto

Formentor VZ5, kot je uradno ime prihajajočega modela, bo v celoti razkrit 22. februarja, kar se sovpada ravno z znamkinim tretjim rojstnim dnevom. A očitno bo šlo za omejeno izdajo z omejenim številom izdelanih avtov, zato bo potrebna predhodna hitra rezervacija.

Kar sedem različnih motornih opcij

''Cupra formentor predstavlja jedro znamke. Prihod še bolj ekstremne petvaljne različice v družino – skupaj s sedmimi drugimi pogonskimi opcijami in z zmogljivim priključnim hibridom – prinaša vozilo za prave entuziaste. K temu je skupnost pri Cupri zavezana in to nam bo prineslo tudi nove kupce,'' je ob razkritju povedal Wayne Griffiths, izvršni predsednik Cupre in Seata.

Za zdaj so točni motorni podatki zaviti v tančico skrivnosti, a to navsezadnje ne predstavlja težave. Pogledati moramo le k modeloma audi RS Q3 in RS Q3 sportback, kjer ima enak petvaljni motor TFSI 294 kilovatov in 480 njutonmetrov navora, sedemstopenjski samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Audija pospešita do stotice v 4,5 sekunde in dosežeta 250 kilometrov na uro oziroma se ta številka lahko pomakne do 280 ob primernem doplačilu.

Že tako všečen formentor bo s prihodom različice VZ5 pridobil še agresivnejši zadnji usmerjevalnik zraka, dva dvojna pokončno postavljena zaključka izpušne cevi in dodatno oznako ob napisu cupra.

Foto: Cupra