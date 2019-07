Audi v boj z BMW: tukaj je novi Q3 sportback #foto

Foto: Audi

Vizualna nadgradnja običajnega Q3

Tako kot sporoča že njegovo ime, si je Q3 sportback osnovo sposodil pri modelu Q3, vendar so mu v Ingolstadtu namenili športnejši Foto: Audi videz s črno obarvano masko hladilnika in trapezoidnimi zračniki. Nekoliko so poudarili še linije na pokrovu motorja in mu dodali matrične žaromete LED. Športni videz se nadaljuje tudi proti zadku, kjer so oblikovalci z dodatno linijo poudarili stranske zaščitne blatnikov. Seveda je največja novost usločena strešna linija, ki poskrbi, da je Q3 sportback videti bistveno daljši kot običajni Q3. A razlika je minimalna: od Q3 je daljši za 16 milimetrov in ima 29 milimetrov nižjo strešno linijo.

Manj posebnosti je v potniški kabini, kjer lahko najdemo 10,25-palčne voznikove digitalne merilnike in 10,1-palčni večopravilni zaslon. Q3 sportback ima nameščen še spodaj raven volanski obroč, dodatke iz aluminija in stikala, zaslon pa je nagnjen nekoliko bolj k vozniku.

Zadnja klop je tako kot pri Q3 pomična za 130 milimetrov, zato je zadaj lahko od 530 litrov do 1.400 litrov prostornine. Na seznamu dodatne opreme so med drugim tudi večja 12,3-palčna večopravilna enota, odpiranje prtljažnika s pomočjo brce in športni sedeži s kontrastnimi šivi.

Foto: Audi

Na evropskih cestah novembra

Sprva bosta pri Q3 sportbacku na voljo dva motorja. Vstopna izbira je Q3 sportback 35 TDI s 110 kilovati in s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Na bencinski strani bo na voljo 45 TFSI s 169 kilovati, vendar bo poleg samodejnega menjalnika ta različica opremljena še s štirikolesnim pogonom Quattro.

Pozneje bodo na voljo še drugi motorji, tudi v kombinaciji z ročnim menjalnikom.

Foto: Audi

Foto: Audi