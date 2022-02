Audi trgovec leta - Kaj delajo pri Porsche Inter Auto drugače?

Oglasno sporočilo

Znamka Audi že mnogo let postavlja mejnike v vseh segmentih vozil. Porsche Inter Auto je s poslovalnico Porsche Koper pred kratkim v Sloveniji ponosno postal trgovec leta znamke Audi . Izjemno zadovoljna stranka je želja vsakega trgovca. S čim so prepričali stranke in katere novosti prihajajo leta 2022? Preberite ekskluzivni intervju z vodjem prodaje Audi pri Porsche Koper.

Izkušnja vrhunske mobilnosti

Za uspeh na izjemno konkurenčnem trgu je dandanes najpomembneje zgraditi zaupanje, izpolniti želje in zahteve svojih strank. Pri Porsche Inter Auto si dosledno prizadevajo, da se osebno zavzamejo za vsako stranko, s strokovnimi rešitvami gradijo medsebojno zaupanje ter ponudijo vrhunsko mobilnost prihodnosti na slovenskem trgu.

EKSKLUZIVNI INTERVJU s Samom Verganom, ki uresniči vse želje zahtevnih strank!

Gospod Samo Vergan, nam lahko zaupate, kaj za Porsche Inter Auto in poslovalnico Porsche Koper pomeni naziv najboljši trgovec Audi?

Naziv, na katerega smo vsi zelo ponosni, je rezultat našega dela in pomeni potrditev vsakodnevne zagnanosti pri delu s strankami.

Ali je naziv Trgovec leta za vas spodbuda in obveza, ne samo nagrada?

Seveda, spodbuda za delo naprej in tudi obveza, saj si vsak nov kupec zasluži enako dobro oziroma še boljšo obravnavo. Ta naziv nas je pozitivno presenetil in je dokaz, da se lahko doseže veliko, če se dela profesionalno.

Znamka Audi je lani v Sloveniji prodala rekordno število vozil in zaseda prva mesta med premium znamkami. Kaj je uspeh odlične zgodbe?

Audi je že dolgo na vrhu med svojimi konkurenti, v vseh segmentih. Seveda pa je pomembno tudi to, da smo pri Porsche Inter Auto močno okrepili odnose s svojimi strankami in zgradili odlično zaupanje. Na ta način smo znamko Audi približali ljudem, ki so prepoznali vse vrednote vrhunske znamke.

Znamka Audi je v zadnjih nekaj letih veliko pridobila na ugledu in prepoznavnosti v Sloveniji. Kako vi gledate na to?

Kupci audijev so tisti, ki kupujejo s srcem in si želijo inovativne in atraktivne avtomobile. To je seveda povsem razumljivo, saj vsa vozila znamke Audi slovijo kot vozniško izjemno napredna.

Kateri modeli znamke Audi so v Sloveniji najbolj prodajani in kaj je bistveni razlog za to?

Najbolj zaželeni modeli v Sloveniji so gotovo športni terenci, kupejevski Q3 Sportback, kupejevski Q5 Sportback, Q8 in celo novi električni Audi Q4 e-tron, ki je bil v zadnjem mesecu pravzaprav najbolj prodajan izmed vseh. Zato tudi na slovenskih cestah opazimo vse več električnih modelov Audi.

Avtomobilska industrija se v zadnjem času močno spreminja z električnimi modeli, digitalizacijo. Kako kupci gledajo na vse te spremembe?

Z modelom e-tron smo v Sloveniji pokazali, kaj je mogoče z elektrifikacijo. Audi e-tron je avtomobil, ki je popolnoma električen, zelo agilen in obenem tudi prilagojen za vožnjo v vseh razmerah. Z najnovejšimi modeli, kot je Audi Q4 e-tron, bomo zagotovo postavljali nove mejnike.

SUV, limuzine, karavani – kaj se v Sloveniji najbolj prodaja?

Pri Porsche Inter Auto največ zanimanja pridobijo športni terenci, za limuzine in karavane pa se odločajo poslovni kupci. Voznike športnih terencev pri nakupu prepričajo višje sedenje, odlična preglednost in zelo prostoren potniški prostor.

Nam lahko zaupate, kaj delate drugače, da vam je uspelo postati trgovec leta?

Ne vem sicer, kako delujejo drugi, za nas pa lahko rečem, da je ključ uspeha v komunikaciji – in to na vseh ravneh. Kot vodja prodaje prisluhnem prodajnem svetovalcu pri prav vsakem posameznem povpraševanju. Vsaki stranki se posvetimo individualno in skupaj z njo iščemo najboljše rešitve. Osebni in individualni pristop je danes zlata vreden.

Samo Vergan, Porsche Koper, vodja prodaje Audi

Igor Jurada in Katja Valantič, Audi Porsche Koper

Kakšni so kriteriji, po katerih izbirajo trgovca leta? Zahteve pri premium znamki so verjetno tudi veliko strožje?

Da, seveda. Vsaka blagovna znamka ima svoje ciljne kupce. Pri Audiju pa moramo biti še toliko bolj prizadevni – kupci znamke točno vedo, kaj si želijo in kaj pričakujejo. Kriteriji za osvojitev naziva trgovec leta so zelo jasni in točno določeni: od uspešnosti prodaje do zadovoljstva strank in kakovosti poteka celotnega prodajnega postopka. Kriteriji so strogi in v ničemer ne moreš improvizirati, če želiš biti uspešen.

Kako težko je izpolniti vse kriterije, kaj je najbolj zahtevno?

Ni enostavno, ne. Vse je določeno s tovarniškimi standardi in rednimi kontrolami. A kot sem omenil, največ poudarka posvečamo osebni komunikaciji s strankami skozi celotno življenjsko obdobje vozila, kar je ključno pri grajenju zaupanja.

Kje so vaši največji aduti, na čem je največji poudarek?

Naših adutov je kar nekaj: na prvem mestu bi izpostavil strokovne prodajne svetovalce, ekipno delo vseh zaposlenih, razumevanje strank z odlično medsebojno komunikacijo.

Zakaj je znamka Audi v taki prednosti pred drugimi? Kaj točno bi izpostavili kot veliko prednost?

Znamka Audi se lahko najbolj pohvali s tem, da omogoča prilagodljivost vsem željam, potrebam, okusom, to so avtomobili za najzahtevnejše stranke. Seveda pa je pomembno tudi to, da smo pri Porsche Inter Auto znamko Audi približali ljudem, ti pa so prepoznali vse vrednote, ki jih ponuja Audi s svojimi modeli in po čemer se razlikujejo od konkurenčnih modelov.

Katere električne modele ima znamka trenutno v ponudbi?

Prva sta bila Audi e-tron in Audi e-tron Sportback. Ta dva modela sta začela in oznanila električno prihodnost ter se izkazala kot izjemno uspešna. Največja novost je električni Audi e-tron GT, ki je tudi najzmogljivejši Audi vseh časov. Pohvali se z močjo 598 KM, omogoča polnjenje baterije do 270 kW in ima 800-voltni sistem baterije. Pred kratkim je v salon zapeljal tudi povsem novi Audi Q4 e-tron, ki daje prihodnosti električne mobilnosti značilno obliko, omogoča doseg do kar 512 kilometrov (WLTP) in moramo priznati, da imamo v salonu izjemno veliko zanimanja po tem modelu. Vsekakor se nam obeta še veliko novosti, ki pa jih še ne smem razkriti!

Obljuba dela dolg, tega se pri Porsche Inter Auto še kako zavedajo!

Podjetje Porsche Inter Auto je v Sloveniji največji trgovec z vozili Audi, s kar tremi prepoznavnimi Audijevimi poslovalnicami: Porsche Verovškova, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper. Tudi v preteklih letih so poslovalnice že osvojile številne naslove trgovca leta (nazadnje Porsche Verovškova leta 2020). Pri vsakem obisku si prizadevajo, da izpolnijo njihove obljube: da se osebno zavzamejo za vsako stranko, da s strokovnimi rešitvami gradijo medsebojno zaupanje ter da v Sloveniji ponudijo vrhunsko mobilnost prihodnosti.

Kje lahko kupec opazi razliko pri svetovanju? Šest obljub, ki jih skrbno izpolnjujejo,

individualna obravnava kupcev in zaupanje sta temeljna gradnika,

