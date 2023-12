Audi Q2 in Q3: posebna ponudba za vrhunsko doživetje!

Oglasno sporočilo

Znamka Audi se ponaša z bogato tradicijo in je znana po visoki kakovosti, športni eleganci ter nenehnemu teženju k inovacijam. Znamka Audi se uvršča med najprepoznavnejše avtomobilske znamke na svetu. Vsi Audi modeli izstopajo z izjemnim dizajnom, v katerem se združujeta eleganca in dovršena sodobnost. Zdaj si lahko tudi vi v posebni ponudbi zagotovite dva izjemna športna terenca, Audi Q2 in Audi Q3 .

Novi Audi Q2 in Audi Q3 sta izjemno priljubljena in zaželena športna terenca SUV v Sloveniji. Predstavljata napredno tehniko, športnost na vsakem koraku in raznolike moderne funkcije. Preverite posebno ponudbo znamke Audi. Foto: Porsche Inter Auto

Za vas so pri Porsche Inter Auto pripravili posebno ponudbo. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Pohitite in ujemite odlične prihranke do 31. decembra 2023 oziroma do razprodaje!

Akcijski novi Audi Q2 30 TFSI (110 KM) – naročite ga po vaših željah! Zelo bogato opremljen, z dodatnim komfort paketom brez doplačila! Zmogljiv in varčen 30 TFSI motor s 110 konjskimi močmi in ročnim šeststopenjskim menjalnikom.

Oprema Audi Q2 30 TFSI (110 KM): 16" aluminijasta platišča, LED-žarometi, barvna letev na C-stebričku v barvi vozila, parkirni sistem plus, kamera za vzvratno vožnjo, speljevalna asistenca, komfortni naslon za roke spredaj, sprednja sedeža sta nastavljiva po višini. V akcijsko ceno je že vključen dodatni komfort paket ...

redna cena: 29.040 evrov*

akcijska cena z Audi BON: 22.990 evrov*

PREVERITE PONUDBO: Audi Q2 akcija

Dinamičen design. Novi Audi Q2.

Urbani športni terenec Audi Q2 prepriča z močnim designom, raznolikimi funkcijami in dinamično tehnologijo podvozja. Posebnosti, kot sta progresivno krmiljenje in opcijska prilagodljiva asistenca za vožnjo, zagotavljajo udobje in neizmeren užitek v vožnji - ne samo v mestu. Prepoznaven dizajn vključuje prepoznaven sprednji del in izrazite linije, kar ustvarja mladosten in sodoben videz. Različne možnosti personalizacije omogočajo lastnikom prilagoditev videza vozila Audi Q2 po lastnih željah. Kljub kompaktni zunanjosti je notranjost modela Q2 prostorna in dobro oblikovana, zagotavlja prijetno izkušnjo vožnje z uporabo kakovostnih materialov in sodobnega dizajna. Kar zadeva tehnologijo, Q2 vključuje najsodobnejše funkcije, kot so asistenčni sistemi za voznika, povezljivost pametnih naprav, virtualni kokpit in napredni informacijsko-razvedrilni sistem, kar prispeva k udobni in povezani vožnji. Audi Q2 je vsekakor odlična izbira za tiste, ki iščejo kombinacijo mestne okretnosti, športnega videza in visokokakovostne izdelave, ki je značilna za znamko Audi. V tem segmentu kompaktnih SUV-jev se Q2 uvršča med ene izmed najbolj zaželjenih modelov.

Foto: Porsche Inter Auto

Akcijski novi Audi Q3 35 TFSI (150 KM) – naročite ga po vaših željah! Z vključeno bogato serijsko opremo in 35 TFSI zmogljivim bencinskim motorjem s 150 KM, ki je tudi varčen. Oprema Audi Q3 35 TFSI (150 KM): 17" lita platišča, paket elementov s sijajem, klimatska naprava, naslon za roke spredaj, večfunkcijski usnjen volan, asistenca za speljevanje v klancu, Audi drive select, Audi pre sense front, senzor za osvetljenost/dež ... redna cena: 34.516,9 evra*

akcijska cena z Audi BON: 29.990 evrov*

preverite ponudbo: Audi Q3 akcija

Foto: Porsche Inter Auto

Vsestranski talent. Novi Audi Q3.

Družinsko športno terensko vozilo s številnimi talenti - druga generacija modela Audi Q3 izgleda samozavestno in nudi veliko prostora ter bogato praktično dodatno opremo. Novi Audi Q3 izžareva športno eleganco in visokokakovostno izdelavo, značilno za znamko Audi. Z izrazitim dizajnom in sodobnimi linijami na zunanjosti ter prostorno in dovršeno notranjostjo je Q3 atraktiven in vsestranski avtomobil. Ponaša se s tehnološkimi inovacijami, vključno z asistenčnimi sistemi, povezljivostjo in naprednim informacijsko-razvedrilnim sistemom. Ponuja tudi različne možnosti motorjev, vključno z učinkovitimi bencinskimi in dizelskimi enotami, kar omogoča izbiro glede na želje glede zmogljivosti in učinkovitosti. Audi Q3 združuje udobje, zmogljivost in estetiko v kompaktnem SUV-paketu, ki privablja voznike z raznolikimi potrebami.

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Audi Q2 in Audi Q3 v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po vaših željah ter okusu - izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko ostale dodatne opreme. V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in popust Audi BON financiranje/zavarovanje.* Dobavni rok naročenega vozila je odvisen od konfiguracije izbranega modela.

Zakaj sta novi Audi Q2 in Audi Q3 iz te ponudbe zares izjemna izbira, nam je zaupal Robert Plut, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto. "Prav nobena skrivnost ni, da sta kompaktna športna terenca Audi Q2 in Audi Q3 že vrsto let ena izmed najbolj zaželjenih modelov znamke Audi. Zdaj sta kupcem na voljo v zares posebni ponudbi. Akcijska modela predstavljata vrhunski pogonski sklop, sta več kot le odlično opremljena, zato sta odlična izbira. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi bon in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravi Robert Plut. Preverite izjemno ponudbo Audi! Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov Audi pri Porsche Inter Auto. Audi posebna ponudba

Foto: Porsche Inter Auto

Vas zanimajo Audi vozila? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center: 041 392 204 Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: 05 61 16 502

Katja Valantič, tel.: 05 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: 02 45 02 661

Nejc Vuk, tel. 02 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: 01 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: 01 53 03 502

Matej Vode, tel.: 01 53 03 664

Robert Plut, tel.: 01 53 03 665

Pogoji akcije Audi

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti odvisno od vozila, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d. o. o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d. o. o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d. d., Zavarovalnica Triglav d. d., Zavarovalnica Generali d. d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2023. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D. O. O.