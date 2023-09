Apetiti so veliki: SUV za skoraj tisoč Slovencev letno? #foto

V Slovenijo je pripeljal prenovljeni peugeot 2008, eden najuspešnejših avtomobilov v razredu kompaktnih SUV in križancev. Letos in prihodnje leto jih bo na slovenske ceste skupno zapeljalo okrog 1.200.

Peugeot je za 2008 najprej pripravil nekaj oblikovnih sprememb. Avtomobil je dobil žaromete full LED, nov znak Peugeota, razširjeno okrasno masko, dnevne luči z novim LED-podpisom treh krempljev, zadaj pa na vratih namesto Peugeotovega leva nove zadnje luči s podpisom 3D. Dobil je tudi zadnjo generacijo i-cockpita, možnost nadgradnje programske opreme na daljavo, uporabniško aplikacijo za nadzor na daljavo in podobno.

Prihodnje leto v Slovenijo 900 vozil, med temi sto električnih

Dvatisočosmica je bila za Peugeot tudi v Sloveniji prodajna uspešnica. V zadnjih desetih letih so jih v Sloveniji prodali več kot deset tisoč. S prenovljenim modelom se želijo vrniti med najuspešnejše posamezne avtomobile na trgu, saj je razred kompaktnih SUV in križancev tudi na splošno najbolje prodajan.

Letos nameravajo trgovci prodati 300 prenovljenih vozil 2008, prihodnje leto pa trikrat toliko. Med načrtovanimi 900 prodanimi vozili v letu 2024 bi jih bilo sto z električnim in 800 s klasičnim termičnim motorjem.

Avtomobil je po dozdajšnjih izkušnjah še posebej zanimiv za dve skupini kupcev. To so najprej relativno mladi vozniki, povprečno stari 34 let in v rahli večini (55 odstotkov) še brez otrok. Druga večja skupina pa so kupci, ki so v povprečju stari 61 let.

Bencinski, dizelski in električni motor, prihodnje leto še blagi hibrid

Peugeot 2008 bo še naprej na voljo s široko izbiro različnih pogonov. Bencinski motorji bodo v prodaji prevladovali - na voljo sta motorja z močjo 75 kilovatov (100 "konjev") in 96 kilovatov (130 "konjev"), in sicer tako z ročnim kot samodejnim osemstopenjskim menjalnikom.

Dizelski motor ima 96 kilovatov (130 "konjev") in je na voljo le s samodejnim menjalnikom.

Prihodnje leto v ponudbo prihaja tudi blago hibridni pogon, kjer moč znaša 100 kilovatov (136 "konjev"), za prenos moči pa v tem primeru skrbi samodejni šeststopenjski menjalnik e-DCT6 z dvojno sklopko.

Še naprej je dvatisočosmica na voljo tudi kot električni model. Elektromotor ima moč 115 kilovatov. Vgrajeni polnilnik je 11-kilovatni, doseg baterije pa znaša 54 kilovatnih ur.

Začne se pri 20 tisočakih

Avtomobil bo spadal v skupino tistih, ki so na voljo še okrog meje 20 tisoč evrov. To velja za osnovni bencinski motor in začetno opremo active. Ta prinaša žaromete LED in samodejno klimatsko napravo, v notranjosti pa desetpalčni sredinski zaslon.

Cene za srednji paket allure se začnejo med 22 in 23 tisoč evri, za najvišji paket opreme GT pa pri dobrih 26 tisočakih. Blizu 27 tisoč evrom je cena avtomobila z dizelskim motorjem. Električni stane vsaj 35 tisoč evrov, so ga pa v primerjavi s predhodnikom pocenili za okrog 500 evrov. Razlika med bencinskim in električnim pogonom pri enaki opremi še naprej znaša okrog 11 tisoč evrov (primerjava z močnejšim bencinskim motorjem).

