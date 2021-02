AMG bo imel prste vmes pri vsakem modelu EQ #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedesovi dve glavni znamki AMG in EQ se bosta skupaj podali na električno pot, zato bodo v prihodnosti na voljo tudi čistokrvne športne različice prihajajočih električnih modelov. Prvi bo s skupnim znanjem na ceste zapeljal nedavno predstavljeni EQA, kasneje bodo sledili tudi modeli iz drugih segmentov.

Markus Schäfer, vodja oddelka za raziskave in razvoj ter glavni operativni direktor pri Mercedesu, je ob razkritju modela EQA odgovarjal na vprašanja novinarjev in pojasnil, da nameravajo na ceste pripeljati modele EQ z nadgrajeno električno arhitekturo s strani AMG. Čeprav ni želel razkriti nadaljnjih informacij, je še dodal, da bo AMG dobil poleg modela EQA še EQB, EQE in EQS.

Pri večjih modelih se omenja številke nad šesto

Kot že omenjeno, bo prvi z AMG tretmajem ravno najmanjši EQA, kasneje bodo na vrsto prišli še terenci in prestižni limuzini, kjer se bo moč elektromotorja gibala nad 600 "konji". Pri Autocarju so prepričani, da bo imel vsak zmogljivi model štiri elektromotorje, po enega pri vsakem kolesu, zato bo serijsko vgrajen tudi štirikolesni pogon. S pomočjo napredne programske opreme bo možno za vsako kolo posebej prilagajati navor in odzivnost elektromotorja.

Nadgradnja običajnih električnih modelov je naraven proces pri proizvajalcih, ki želijo konkurirati drugim. BMW je že napovedal M nadgradnjo električnega modela i4, Tesla ima na voljo različne zmogljive pakete in Audi je že naznanil športno opcijo RS za ravnokar razkriti e-tron GT.